В Чили обнаружили самое старое дерево на планете — "прадедушке" 5 484 года (фото)

Дерево фицройя с именем Gran Abuelo, или "прадедушка", пустило корни в прохладном сыром овраге прибрежных гор Чили, где ему не угрожали ни топоры лесорубов, ни лесные пожары. Оно может помнить, как у людей зарождалась письменность.

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В чилийском национальном парке Алерс-Костеро был обнаружен возможно самый старый живой организм на планете. Это дерево фицройя (Fitzroya cupressoides) из семейства кипарисовых, которое в Чили называют "Аверсе", и его предположительный возраст — свыше 5000 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

Дерево растет в прибрежных горах, на территории современного Чили в прохладном сыром овраге в 500 км от Сантьяго, где ему не угрожали ни топоры лесорубов, ни лесные пожары. В его толстых темных стволах прорастают из щелей зеленые побеги, а вода струится по его покрытой лишайником коре на лесную подстилку из древесных сучков.

[ + – ] Fitzroya cupressoides в чилийском парке Алерс-Костеро

"Это было похоже на зеленый водопад, великое явление, представшее передо мной", — так вспоминает 41-летний климатолог Джонатан Баричивич о том, как он впервые встретил дерево Gran Abuelo (прадедушка), будучи ребенком.

Поперечник ствола "прадедушки" более четырех метров, а большая его часть отмерла. 30-метровый Gran Abuelo весь покрыт мхом, лишайниками, и даже другими деревьями, которые пустили в его трещинах корни.

Еще в 2020 году Баричивич предположил, что Gran Abuelo может быть самым старым растением на планете и решил выяснить это. Вместе со своим наставником и другом, дендрохронологом Антонио Лара, ученый взял образец керна из ствола. Но поскольку из-за того, что внутренняя часть ствола практически сгнила, ученые могли взять лишь 40% керна для анализа. Результат был потрясающим — проба показала возраст дерева около 2400 лет.

[ + – ] Ученый-климатолог Джонатан Баричивич

Не успокоившись на достигнутом, Баричивич приступил к разработке модели, которая позволила бы определить возраст Gran Abuelo. Взяв известные возрасты других фицрой в лесу и учтя климатические и природные изменения, он откалибровал модель, которая имитировала диапазон возможных возрастов, и получил поразительную оценку — 5 484 года. Это более чем на шесть веков старше Мафусаила — сосны в восточной Калифорнии, признанной старейшим в мире неколониальным организмом. И это время, когда на Земле только зарождалась у людей письменность.

[ + – ] Баричивич берет керн из ствола "прадедушки"

Баричивич считает, что с вероятностью 80% это дерево живет более 5 000 лет — но некоторые его коллеги скептически отозвались об этих выводах. Они утверждают, что единственным верным способом определения возраста являются полные, поддающиеся подсчету кольцевые керны деревьев. Тем не менее ученый считает, что его исследования помогут понять, как леса взаимодействуют с климатом.

"Гран Абуэло не просто старое дерево, это капсула времени с посланием о грядущем. Только в одном этом дереве содержится запись жизни за 5 000 лет, и мы можем увидеть реакцию древнего существа на изменения, которые мы внесли в жизнь планеты", — убежден ученый.

По его словам, данные о "прадедушке" могут помочь экспертам спрогнозировать изменения климата на 100 лет, а также революционным образом изменить способность людей понимать и смягчать его последствия.

Ранее сообщалось, что у берегов Южной Африки и Австралии живут подводные леса, площадь которых вдвое превышает площадь Индии. Исследователи выяснили, что леса состоят из множества морских водорослей, которые могут достигать в высоту десятки метров.