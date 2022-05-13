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Липу Петра Могили в Києві вдалося врятувати після стихійного лиха (фото, відео)

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Київ, дерева у Києві, негода
Фото: КМДА | 12 травня у Києві вирувала негода

Загалом унаслідок вчорашньої негоди пошкоджено понад 200 дерев. Найбільше постраждали Солом'янський та Святошинський райони.

Фахівці "Київзеленбуду" провели роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха в столиці України, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Через сильний вітер, який вирував 12 травня в столиці, зламано понад 70 дерев та пошкоджено ще 230.

Також було пошкоджено липу Петра Могили, яка є пам'яткою природи, в дерева відламана частина стовбура. Фахівці "Київзеленбуд" спільно з арбористом Ігорем Сінгером обстежують дерево сьогодні, щоб дати професійну оцінку пошкодженням і зрозуміти подальшу долю 400-річного дерева.

Зазначається, що насамперед розбирають дерева та гілки на тих маршрутах, де вони можуть перешкоджати руху транспорту та пішоходам.

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Фото: КГГА
дерева київ, дерева, дерево, липа Петра Могили, Петро Могила
Фото: КГГА
дерева київ, дерева, дерево, липа Петра Могили, Петро Могила
Фото: КГГА
дерева київ, дерева, дерево, липа Петра Могили, Петро Могила
Фото: КГГА

Після обстеження липи Петра Могили фахівці КО "Київзеленбуд" і біолог-дослідник Ігор Сінгер визначили три першочергові етапи робіт:

- санітарна обробка та формування пасивного дренажу рани, монтаж сітки на отвір;

- санітарне розвантажувальне обрізування (тінінг);

- встановлення тимчасової опори для розвантаження гілки як тимчасове рішення.

Що за липа Петра Могили?

Липа Петра Могили знаходиться у Києві, на початку Андріївського узвозу, на вулиці Володимирська, 2. Згідно з легендою, дерево посадив Київський митрополит Петро Могила у 1635 році на честь часткового відновлення Десятинної церкви. Існує й альтернативна версія: липі вже вісімсот років, і вона застала ще не зруйновану Десятинну церкву й останніх київських князів.

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