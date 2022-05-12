Київський зоопарк знову відкрився для відвідувачів: особливості роботи під час війни

Зоопарк працюватиме до 16:30, а вартість квитків залишилася на довоєнному рівні. Відвідувачі побачать не лише старожилів, а й тварин, врятованих із зоопарків у зонах бойових дій.

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У Києві знову розпочинає роботу зоопарк на проспекті Перемоги, що закрився з початком війни, про що його адміністрація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, він працюватиме до 16:30, а каси — з 10:00 до 15:00. Відвідувачі зможуть побачити вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. При цьому вартість квитків залишилася на колишньому рівні. За дорослого доведеться віддати 120 гривень, а пільговий коштуватиме вполовину дешевше.

"Вас уже чекають горили Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно — слон Горас, леви, жирафи, олені, ведмеді, птахи та багато інших наших мешканців!" — йдеться у публікації.

Крім того, у зоопарку розповіли, що дали притулок 141 тварині з інших зоопарків, розташованих у зоні бойових дій. Наразі вони проходять реабілітацію.

"Тепер ви зможете побачити врятовану з харківського екопарку тигрицю Далілу, цілий "дитсадок" мавп, різноманітних черепах, птахів, ящірок і так далі", — повідомили в зоопарку.

Також мешканцям і гостям столиці нагадують про те, що в жодному разі не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і якщо вона зазвучить, потрібно буде терміново покинути парк і вирушити до найближчого бомбосховища.

[ + – ] Як живе столичний зоопарк за умов війни

Через війну практично повністю знищено Фельдман-Екопарк під Харковом, де знаходилося майже чотири тисячі тварин. Засновник парку Олександр Фельдман повідомив про те, що там загинули не лише деякі тварини, які опинилися на лінії вогню, а й люди. Під час обстрілу на початку травня жертвою став 15-річний хлопчик, який допомагав з евакуацією тварин. Ще двоє людей отримали тяжкі поранення.

Уцілілих вихованців екопарку "розібрали" по всій Україні. Частина з них знайшли притулок у Полтавській області, Одесі, Харкові й інших містах.

Раніше ми писали про те, як українські зоопарки намагаються виживати в умовах війни і які титанічні зусилля для цього докладають їхні співробітники. Також ми розповідали про нові прізвиська для новонароджених тварин, серед яких популярні Байрактар і Джавелін.