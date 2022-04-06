"Врятуємо, скільки зможемо": з екопарку під Харковом вивозять тварин і птахів (відео)

Тварин зголосилися прийняти в Одесі, Києві й інших містах, зокрема на заході країни.

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З Екопарку-Фельдмана під Харковом 6 квітня почалася евакуація тварин, які вижили. Про це розповів засновник парку народний депутат Олександр Фельдман.

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Напередодні вранці він записав відеозвернення, в якому повідомив, що парку більше немає: через постійні обстріли знищені та суттєво пошкоджені клітки та вольєри, де утримуються леви, тигри, ведмеді. Якщо тварини вирвуться на волю, вони можуть стати загрозою для людей, тому якщо до вечора не буде знайдено рішення, то їм загрожує усипляння.

Після публікації запису тисячі людей відгукнулися на лихо.

"Складна здається майже безнадійна, ситуація, що склалася, викликала неймовірний відгук в Україні та за її межами! Свою допомогу запропонувала велика кількість харків'ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст і країн — усіх просто неможливо перерахувати. До нас уже їде транспорт, їдуть необхідні клітки, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з обстрілюваної зони, наших вихованців готові приймати в багатьох місцях… Звичайно, все досі дуже складно й процес тільки набирає обертів. Нам ще потрібна різноманітна допомога: і фізична, і логістична, і фінансова, кормами для тварин тощо. Але така широка підтримка дає надію, що ми зможемо врятувати максимально можливу кількість тварин", — повідомляє Фельдман.

Наразі вже евакуйовано два леви, ягуар і пантери. На черзі — інші тварини, серед яких гордість зоопарку — карликовий олень, який єдиний вижив зі всієї родини. Також із парку вивозять журавлів. "Біженців" приймають Одеса, Київ, захід України.

За словами волонтерів, вивезення продовжується, незважаючи на обстріл.

[ + – ] Результати обстрілів екопарку

Наразі в парку багато загиблих тварин, руйнування, проте рятувальна операція триває повним ходом. Олександр Фельдман каже, що в небезпеці залишаються ще приблизно 70% мешканців парку.

Нагадаємо, через обстріл парку загинула сім'я бізонів і багато інших тварин.