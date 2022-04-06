"Спасем, сколько сможем": из экопарка под Харьковом вывозят животных и птиц (видео)

Животных вызвались принять в Одессе, Киеве и других городах, в том числе, на западе страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из Экопарка-Фельдмана под Харьковом 6 апреля началась эвакуация выживших животных. Об этом накануне рассказал основатель парка народный депутат Александр Фельдман.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Накануне утром он записал видеообращение, в котором сообщил, что парка больше нет: из-за постоянных обстрелов уничтожены и существенно повреждены клетки и вольеры, где содержатся львы, тигры, медведи. Если животные вырвутся на свободу. Они могут стать угрозой для людей, поэтому если до вечера не будет найдено решение, им грозило усыпление.

После публикации записи тысячи людей откликнулись на беду.

"Сложившаяся у нас сложная, казавшаяся почти безнадежной ситуация вызвала неимоверный отклик в Украине и за ее пределами! Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей многих других городов и стран – всех просто невозможно перечислить. К нам уже едет транспорт, едут необходимые клетки, едут люди, не боящиеся вывозить животных из обстреливаемой зоны, наших питомцев готовы принимать во многих местах. Конечно, все до сих пор очень сложно и процесс только набирает обороты. Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, кормами для животных и т.п. Но такая широчайшая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти максимально возможное количество животных", – сообщает Фельдман.

На данный момент уже эвакуированы два льва, ягуар и пантера. На очереди – другие животные, среди которых гордость зоопарка – карликовый олень, единственный выживший из всей семьи. Также из парка вывозят журавлей. "Беженцев" принимают Одесса, Киев, запад Украины.

По словам волонтеров, вывоз продолжается, несмотря на обстрелы.

[ + – ] Результаты обстрелов экопарка

На данный момент в парке много погибших животных, разрушения, однако спасательная операция идет полным ходом. Александр Фельдман говорит, что в опасности остаются еще около 70% обитателей парка.

Напомним, из-за обстрелов парка погибла семья бизонов и многие другие животные.