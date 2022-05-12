Киевский зоопарк снова открылся для посетителей: особенности работы во время войны

Зоопарк будет работать до 16:30, а стоимость билетов осталась на довоенном уровне. Посетители увидят не только старожилов, но и животных, спасенных из зоопарков в зонах боевых действий.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Киеве снова начинает работу зоопарк на проспекте Победы, закрывшийся с началом войны, о чем его администрация сообщила на своей странице в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно обнародованной информации, он будет работать до 16:30, а кассы – с 10:00 до 15:00. Посетители смогут увидеть уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. При этом стоимость билетов осталась на прежнем уровне. За взрослый придется отдать 120 гривен, а льготный обойдется вполовину дешевле.

"Вас уже ждут гориллы Тони и бегемот Лили в своих летних обновленных вольерах, лемуры на зеленых островках, и конечно – слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи, птицы и многие другие наши жители!", – говорится в публикации.

Кроме того, в зоопарке рассказали, что приютили 141 животное из других зоопарков, расположенных в зоне боевых действий. Сейчас они проходят реабилитацию.

"Теперь вы сможете увидеть спасенную из харьковского экопарка тигрицу Далилу, целый "детский сад" обезьян, разнообразных черепах, птиц, ящериц и так далее", – сообщили в зоопарке.

Также жителям и гостям столицы напоминают о том, что ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги, и если она зазвучит, нужно будет срочно покинуть парк и отправиться в ближайшее бомбоубежище.

[ + – ] Как живет столичный зоопарк в условиях войны

Из-за войны практически полностью уничтожен Фельдман-Экопарк под Харьковом, где находились около четырех тысяч животных. Основатель парка Александр Фельдман сообщил о том, что там погибли не только некоторые животные, оказавшиеся на линии огня, но и люди. Во время обстрела в начале мая жертвой стал 15-летний мальчик, помогавший с эвакуацией животных. Еще двое людей получили тяжелые ранения.

Уцелевших питомцев экопарка "разобрали" по всей Украине. Часть из них нашли приют в Полтавской области, Одессе, Харькове и других городах.

Ранее мы писали о том, как украинские зоопарки пытаются выживать в условиях войны, и какие титанические усилия для этого прилагают их сотрудники. Также мы рассказывали о новых кличках для новорожденных животных, среди которых популярны Байрактар и Джавелин.