Виснажені війною, але нескорені: ГУР довірило своїх "штатних" совенят зоопарку (фото)

Арей та Маґура ризикували загинути у зруйнованому будинку в Харківській області. Коли пташок врятували, їм пощастило опинитись під опікою керівника розвідки Кирила Буданова.

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У Київському зоопарку поселять "штатних" сов Головного управління розвідки. Про це 2 серпня повідомила пресслужба ГУР.

1 серпня зоопарку урочисто передали двох совенят, які житимуть в спеціальному авіарії. Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня доля могла б бути трагічною, якби не українські захисники.

Фото Рея та Маґури Фото: пресслужба ГУР Міноборони Фото Рея та Маґури Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Під час бойового завдання в районі села Липці у Харківській області бійці роти ударних БпАК 92 ОШБр натрапили на совенят. Пташки сиділи голодні та виснажені в клітці, яку залишили в зруйнованому обстрілами будинку. Воїни евакуювали совенят, які просто загинули б без допомоги.

Сова — символ ГУР, тож у бригаді вирішили передати врятованих братів менших під опіку відомства. Так пташки опинились у начальника розвідки Кирила Буданова. Він вирішив довірити Арея та Маґуру зоопарку.

Табличка у зоопарку з інформацією про совенят ГУР Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти насамперед матимуть можливість спілкуватися з українськими совками", — пояснив представник ГУР Андрій Юсов.

Розвідка висловила вдячність за те, що зоопарк зосередився на реабілітації евакуйованих з фронту тварин. Гендиректор Кирило Трантін запевнив, що у совенят ГУР усе буде добре в новому домі.

Андрій Юсов вручає подяку зоопарку Фото: пресслужба ГУР Міноборони Подяка Київському зоопарку від ГУР Фото: пресслужба ГУР Міноборони

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