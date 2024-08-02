Истощенные войной, но непокоренные: ГУР доверило своих "штатных" совят зоопарку (фото)

Арей и Магура рисковали погибнуть в разрушенном доме в Харьковской области. Когда птичек спасли, им повезло оказаться под опекой руководителя разведки Кирилла Буданова.

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В Киевском зоопарке поселят "штатных" сов Главного управления разведки. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ГУР.

1 августа зоопарку торжественно передали двух совят, которые будут жить в специальном авиарии. Птиц зовут Арей и Магура, и их судьба могла бы быть трагической, если бы не украинские защитники.

Фото Рэя и Магуры Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Фото Рэя и Магуры Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Во время боевого задания в районе села Липцы в Харьковской области бойцы роты ударных БпАК 92 ОШБр наткнулись на совят. Птички сидели голодные и истощенные в клетке, которую оставили в разрушенном обстрелами доме. Воины эвакуировали совят, которые просто погибли бы без помощи.

Сова — символ ГУР, поэтому в бригаде решили передать спасенных братьев меньших под опеку ведомства. Так птички оказались у начальника разведки Кирилла Буданова. Он решил доверить Арея и Магуру зоопарку.

Табличка в зоопарке с информацией о совенках ГУР Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети прежде всего будут иметь возможность общаться с украинскими совками", — объяснил представитель ГУР Андрей Юсов.

Разведка выразила благодарность за то, что зоопарк сосредоточился на реабилитации эвакуированных с фронта животных. Гендиректор Кирилл Трантин заверил, что у совят ГУР все будет хорошо в новом доме.

Андрей Юсов вручает благодарность зоопарку Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Благодарность Киевскому зоопарку от ГУР Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

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