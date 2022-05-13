Липу Петра Могилы в Киеве удалось спасти после стихийного бедствия (фото, видео)

Всего в результате вчерашней непогоды повреждено более 200 деревьев. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы.

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Специалисты "Киевзеленбуд" провели работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в столице Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Из-за сильного ветра, который бушевал 12 мая в столице, сломано более 70 деревьев и повреждено еще 230.

Также была повреждена липа Петра Могилы, которая является памятником природы, у дерева отломлена часть ствола. Специалисты "Киевзеленстрой" совместно с арбористом Игорем Сингером обследуют дерево сегодня, чтобы дать профессиональную оценку повреждениям и понять дальнейшую судьбу 400-летнего дерева.

Отмечается, что в первую очередь разбирают деревья и ветки на тех маршрутах, где они могут препятствовать движению транспорта и пешеходам.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

После обследования липы Петра Могилы специалисты КО "Киевзеленстрой" и биолог-исследователь Игорь Сингер определили три первоочередных этапа работ:

— санитарная обработка и формирование пассивного дренажа раны, монтаж сетки на отверстие;

— санитарная разгрузочная обрезка (тининг);

— установка временной опоры для разгрузки ветви как временное решение.

Что за липа Петра Могилы?

Липа Петра Могилы находится в Киеве, в начале Андревского спуска, на улице Владимирская 2. Согласно легенде, дерево посадил Киевский митрополит Петр Могила в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви. Существует и альтернативная версия: липе уже восемьсот лет, и она застала еще не разрушенную Десятинную церковь и последних киевских князей.

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