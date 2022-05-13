Разбомбленный ТРЦ Retroville в Киеве возобновит работу в августе, — застройщик

Stolitsa Group обещает открыть летом три четверти площадей киевского торгового центра, остальные планируют поэтапно запускать в декабре 2022-го и марте 2023 года.

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Торгово-развлекательный центр Retroville в Киеве, разбомбленный российской армией 20 марта, планирует возобновить свою работу уже в августе. Об этом сообщается на официальной странице ТРЦ в Facebook со ссылкой на застройщика — компанию Stolitsa Group.

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Как стало известно, летом планируется открыть для посетителей три четверти площадей ТРЦ, расположенного на проспекте Правды в Подольском районе столицы. Остальные застройщик надеется поэтапно запустить в декабре 2022-го и марте 2023 года.

[ + – ] Торговый центр Retroville

На странице Stolitsa Group уточняется, что на объекте уже идут ремонтные работы.

В результате обстрела торгового центра погибло восемь человек. При этом оказались уничтоженными расположенные рядом фитнес-клуб Sport Life и бизнес-центр, а также припаркованные рядом автомобили. В близлежащих жилых домах выбило окна.

Площадь Retroville, строительство которого обошлось в €41 млн, составляет 86 000 кв м, из-за масштабных размеров торговый центр частично уцелел.

[ + – ] Торговый центр Retroville

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