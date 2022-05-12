ВС РФ разбомбили древнее еврейское кладбище в Сумской области, — Объединенная община (фото)

Массированный ракетный обстрел, как утверждают в ОВА, был осуществлен 8 мая, в День памяти и примирения.

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ВС РФ осуществили ракетный удар по древнему еврейскому кладбищу в Глухове. Об этом информирует пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины.

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В ходе недавнего обстрела Сумской области, российские войска выпустили как минимум одну ракету по территории древнего еврейского гладбща в Глухове.

Как отмечают в ОЕОУ, в результате ракетного удара ВС РФ были уничтожены надгробные камни, которые датируются началом XIX века. Масштаб нанесенного урона сейчас устанавливается местными властями Глухова.

"Объединенная еврейская община Украины планировала перенос старых мацев, найденных в лесу под Глуховом на еврейское кладбище. Вместе с выполнением этого проекта мы приложим усилия для восстановления пострадавших памятных знаков", — говорится в сообщении пресс-службы.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по еврейскому кладбищу в Глухове

Факт обстрела еврейского кладбища в Глухове также подтверждал глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, ракетный удар был осуществлен ВС РФ 8 мая, в День памяти и примирения.

Какое может быть примирение? Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты — это Россия", — комментировал Живицкий ракетный удар по еврейскому кладбищу.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по еврейскому кладбищу в Глухове [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по еврейскому кладбищу в Глухове [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по еврейскому кладбищу в Глухове [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по еврейскому кладбищу в Глухове

Ранее сообщалось, что ВС РФ активно устанавливают растяжки на украинских кладбищах. Очередные ловушки от оккупантов были выявлены в Харьковской области. Растяжки с гранатами ВС РФ установили в местах, которые гражданским сложно разглядеть.

Также Фокус сообщал, что ВС РФ разрушили 3000 памятников в Чернигове. В результате оккупации и массированных обстрелов было уничтожено местное кладбище "Яцево", на котором также была Аллея погибших героев АТО.