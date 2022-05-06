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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские оккупанты установили растяжки на кладбище под Харьковом (фото)

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Харьков, кладбище, растяжки на кладбище
Фото: Оперативний ЗСУ | На кладбище под Харьковом местные жители обнаружили неприятные сюрпризы

В одном из населенных пунктов в Харьковской области были обнаружены гранаты и растяжки на территории местного кладбища.

В Харьковской области на одном из кладбищ российские оккупанты оставили растяжки с гранатами, сообщается в телеграм-канале "Харьков Now".

К публикации об этом происшествии были прикреплены фотографии, на которых видно, что взрывные устройства зафиксированы в местах, которые нелегко разглядеть мирным жителям. О том, в каком именно населенном пункте российские военные оставили растяжки, не сообщается.

Харьковская область остается районом боевых действий, несмотря на то, что ВСУ имеют локальные успехи в ходе контрнаступательных действий. Тем не менее, враг продолжает вести обстрелы Харькова, а эпицентр боев находится в районе города Изюм.

Кладбище под Харьковом, растяжки оккупантов
Фото: Оперативний ЗСУ
Кладбище под Харьковом, растяжки оккупантов
Фото: Оперативний ЗСУ
Кладбище под Харьковом, растяжки оккупантов
Фото: Оперативний ЗСУ

Отметим, что массовые случаи минирования разных гражданских объектов ранее фиксировались на освобожденных территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей. Руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк ранее не рекомендовал возвращаться на освобожденные территории раньше мая, поскольку российская армия оставила после себя много неразорванных боеприпасов и заминированных участков. Кроме того, в Киевской области восстанавливают подачу электричества и газа. По предварительной информации, полностью восстановить электроэнергию планируют до 31 мая.

В конце апреля стало известно, что правительство Эстонии отправит в Украину специалистов для разминирования территорий. Саперы будут работать в районах, где нет активных боевых действий. Специалистов доставят, если украинцы обеспечат полную безопасность.

Ранее Фокус сообщал, что по данным ООН Украина является одной из самых заминированных стран в мире. В течение последних восьми лет почти 2 млн человек жили в окружении мин.