Російські окупанти встановили розтяжки на цвинтарі під Харковом (фото)

В одному з населених пунктів у Харківській області виявили гранати і розтяжки на території місцевого цвинтаря.

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У Харківській області на одному з цвинтарів російські окупанти залишили розтяжки з гранатами, повідомляється у телеграм-каналі "Харків Now".

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До публікації про цю подію було прикріплено фотографії, на яких видно, що вибухові пристрої зафіксовані у місцях, які нелегко розглянути мирним мешканцям. Про те, в якому населеному пункті російські військові залишили розтяжки, не повідомляється.

Харківська область залишається районом бойових дій, незважаючи на те, що ЗСУ мають локальні успіхи у процесі дій контрнаступу. Проте, ворог продовжує вести обстріл Харкова, а епіцентр боїв знаходиться в районі міста Ізюм.

Фото: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

Зазначимо, що масові випадки мінування різних цивільних об’єктів раніше фіксувалися на звільнених територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. Керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк не рекомендував повертатися на звільнені території раніше травня, оскільки російська армія залишила після себе багато нерозірваних боєприпасів та замінованих ділянок. Крім того, у Київській області відновлюють подачу електрики та газу. За попередньою інформацією, повністю поновити електроенергію планують до 31 травня.

Наприкінці квітня стало відомо, що уряд Естонії відправить в Україну фахівців для розмінування територій. Сапери працюватимуть у районах, де немає активних бойових дій. Їх доставлять, якщо українці гарантуватимуть повну безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними ООН Україна є однією з найзамінованіших країн світу. Протягом останніх восьми років майже 2 млн людей мешкали в оточенні мін.