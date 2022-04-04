ООН: Україна є однією з найзамінованіших країн світу

За даними організації, протягом останніх восьми років майже 2 млн людей мешкали в оточенні мін.

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Україна є однією з найзамінованіших країн у світі. Протягом останніх восьми років понад 1,8 млн. осіб проживали в оточенні мін. Про це повідомляють в Управлінні ООН із координації гуманітарних питань в Україні.

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"Україна — одна з найбільш замінованих країн у світі. Ще до початку військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін", — зазначають у пресслужбі управління ООН.

Зазначимо, що до 5 квітня у звільнених від російських військових районах Київської області проводитимуть розмінування територій. З цієї причини в передмісті діє строга комендантська година до 7:00 5 квітня.

Як писав раніше Фокус, Міністерство оборони України 2 квітня повідомило про повне звільнення Київської області від армії РФ. 1 квітня українські захисники увійшли до селища Іванків. З 3 березня там не було мобільного зв'язку та інтернету. 31 березня українські військові звільнили місто Буча. Звірства, які творили російські військові в окупованій Бучі, вразили весь світ.