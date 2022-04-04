ООН: Украина является одной из самых заминированных стран в мире

По данным организации, в течение последних восьми лет почти 2 млн человек жили в окружении мин.

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Украина является одной из самых заминированных стран в мире. В течение последних восьми лет более 1,8 млн человек проживали в окружении мин. Об этом сообщают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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"Украина — одна из самых заминированных стран в мире. Еще до начала продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", — отмечают в пресс-службе управления ООН.

Отметим, что до 5 апреля в освобожденных от российских военных районах Киевской области будут проводить разминирование территорий. По этой причине в пригороде действует строгий комендантский час до 7:00 5 апреля.

Как писал ранее Фокус, Министерство обороны Украины 2 апреля сообщило о полном освобождении Киевской области от армии РФ. 1 апреля украинские защитники вошли в поселок Иванков. С 3 марта там не было мобильной связи и интернета. 31 марта украинские военные освободили город Буча. Зверства, которые творили российские военные в оккупированной Буче, поразили весь мир.