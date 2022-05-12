ЗС РФ розбомбили давній єврейський цвинтар у Сумській області, — Об'єднана громада (фото)

Масований ракетний обстріл, як стверджують в ОВА, було здійснено 8 травня, у День пам'яті та примирення.

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ЗС РФ здійснили ракетний удар по стародавньому єврейському цвинтарі у Глухові. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаної єврейської громади України.

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Під час нещодавнього обстрілу Сумської області російські війська випустили як мінімум одну ракету по території стародавнього єврейського прасування в Глухові.

Як відзначають в ОЄОУ, в результаті ракетного удару ЗС РФ було знищено надгробні камені, які датуються початком XIX століття. Масштаб завданих збитків зараз встановлюється місцевою владою Глухова.

"Об'єднана єврейська громада України планувала перенесення старих маців, знайдених у лісі під Глуховом на єврейський цвинтар. Разом із виконанням цього проєкту ми докладемо зусиль для відновлення постраждалих пам'ятних знаків", — йдеться у повідомленні пресслужби.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по єврейському цвинтарі в Глухові

Факт обстрілу єврейського цвинтаря у Глухові також підтверджував голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, ракетний удар було здійснено ЗС РФ 8 травня, у День пам'яті та примирення.

"Яке може бути примирення? Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти — це Росія", — коментував Живицький ракетний удар по єврейському цвинтарі.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по єврейському цвинтарі в Глухові [ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по єврейському цвинтарі в Глухові [ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по єврейському цвинтарі в Глухові [ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по єврейському цвинтарі в Глухові

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ активно встановлюють розтяжки на українських цвинтарях. Чергові пастки від окупантів виявили у Харківській області. Розтяжки з гранатами ЗС РФ встановили у місцях, які цивільним складно роздивитися.

Також Фокус повідомляв, що ЗС РФ зруйнували 3000 пам'ятників у Чернігові. Внаслідок окупації та масованих обстрілів було знищено місцеве кладовище "Яцеве", на якому також була Алея загиблих героїв АТО.