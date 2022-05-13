Розбомблений ТРЦ Retroville у Києві відновить роботу в серпні, — забудовник

Stolitsa Group обіцяє відкрити влітку три чверті площ київського торговельного центру, решту планують поетапно запускати у грудні 2022-го та березні 2023 року.

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Торгово-розважальний центр Retroville у Києві, розбомблений російською армією 20 березня, планує відновити свою роботу вже в серпні. Про це повідомляють на офіційній сторінці ТРЦ у Facebook із посиланням на забудовника — компанію Stolitsa Group.

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Як стало відомо, влітку планують відкрити для відвідувачів три чверті площ ТРЦ, розташованого на проспекті Правди у Подільському районі столиці. Інші забудовник сподівається поетапно запустити у грудні 2022-го та березні 2023 року.

[ + – ] Торговий центр Retroville

На сторінці Stolitsa Group уточнюють те, що на об'єкті вже тривають ремонтні роботи.

Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло вісім людей. Водночас виявилися знищеними розташовані поруч фітнес-клуб Sport Life та бізнес-центр, а також припарковані поряд автомобілі. У прилеглих житлових будинках вибило вікна.

Площа Retroville, будівництво якого коштувало €41 млн, становить 86 000 кв м, через масштабні розміри торговий центр частково вцілів.

[ + – ] Торговий центр Retroville

Фокус також писав, що ЗС РФ розбомбили давній єврейський цвинтар у Глухові Сумської області. Масований ракетний обстріл, як стверджують в ОВА, здійснено 8 травня, у День пам'яті та примирення.

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