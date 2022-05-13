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Розбомблений ТРЦ Retroville у Києві відновить роботу в серпні, — забудовник

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retroville, торговий центр Київ, обстріл торгового центру Київ
Наслідки обстрілу торгового центру Retroville

Stolitsa Group обіцяє відкрити влітку три чверті площ київського торговельного центру, решту планують поетапно запускати у грудні 2022-го та березні 2023 року.

Торгово-розважальний центр Retroville у Києві, розбомблений російською армією 20 березня, планує відновити свою роботу вже в серпні. Про це повідомляють на офіційній сторінці ТРЦ у Facebook із посиланням на забудовника — компанію Stolitsa Group.

Як стало відомо, влітку планують відкрити для відвідувачів три чверті площ ТРЦ, розташованого на проспекті Правди у Подільському районі столиці. Інші забудовник сподівається поетапно запустити у грудні 2022-го та березні 2023 року.

Торговий центр Retroville, трц київ
Торговий центр Retroville

На сторінці Stolitsa Group уточнюють те, що на об'єкті вже тривають ремонтні роботи.

Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло вісім людей. Водночас виявилися знищеними розташовані поруч фітнес-клуб Sport Life та бізнес-центр, а також припарковані поряд автомобілі. У прилеглих житлових будинках вибило вікна.

Площа Retroville, будівництво якого коштувало €41 млн, становить 86 000 кв м, через масштабні розміри торговий центр частково вцілів.

Торговий центр Retroville, трц київ
Торговий центр Retroville

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