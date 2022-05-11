Україні знадобиться 100 років, щоб усунути наслідки війни з РФ, — Шольц

Німецький канцлер розповів, що у Німеччині через 77 років після закінчення Другої світової війни виявляють снаряди у землі та знешкоджують їх.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україні знадобиться 100 років, щоб упоратися з наслідками війни з Росією через нерозірвані снаряди та бомби, які залишаться в землі. Про це повідомляє новинне агентство AFP.

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Політик додав, що країни Заходу повинні разом допомагати Україні, щоб швидше її відбудувати після закінчення війни. Шольц також розповів, що у Німеччині через 77 років з моменту закінчення Другої світової війни досі знаходять бомби та знешкоджують їх.

"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що ми досі знаходимо бомби, які падали під час Другої світової... Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки — всі снаряди, що зараз запускають, можуть роками залишатися в ґрунті", — сказав він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що втрати України за час війни з Росією вже склали $600 млрд. Росія зруйнувала 535 дитсадків, 866 шкіл та ЗВО, 231 медичний заклад та 173 заводи в країні.

10 травня в "Укравтодорі" розповіли, що на відновлення всієї дорожньої інфраструктури в Україні, яка була знищена за час війни, знадобиться близько 3-4 років. У відомстві готові швидко відновлювати зруйновані дороги за умови достатнього фінансування.

Раніше в зруйнований Ірпінь Київської області приїхали 120 українських архітекторів. Вони оцінять ушкодження у місті іприєднаються до розробки стратегії відновлення.