Росія заплатить: втрати України за час війни становлять близько $600 млрд.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія зруйнувала 535 дитсадків, 866 шкіл та ЗВО, 231 медичний заклад та 173 заводи.

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Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна через війну з Росією втратила від $564 млрд до $600 млрд. Цифри, озвучені у межах проєкту "Росія заплатить", чиновник написав у себе в Telegram-каналі.

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"Росія має відповісти за всі злочини та руйнування в нашій державі. І саме за рахунок агресора, крім міжнародної допомоги та грошей з нашого бюджету, потрібно відновлювати Україну", — йдеться у повідомленні.

Також він уточнив, що це лише деякі цифри з аналізу у межах проєкту "Росія заплатить", який проводить KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу президента, Міністерства економіки, Мінреінтеграції та Мінінфраструктури.

"Загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) склали від $564 млрд до $600 млрд. Загальна сума прямої задокументованої шкоди інфраструктури досягла $88 млрд. Тільки за останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування зросли на $3,1 млрд", — уточнив Єрмак

Більше того, глава Офісу президента уточнив, що на сьогодні в Україні зруйновано або знищено:

23 тис. км доріг;

32 тис. кв. м. житловий фонд;

535 дитячих садків;

866 установ середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

231 медичний заклад;

173 заводи;

75 адміністративних будівель;

277 мостів та мостових переходів;

11 військових аеродромів;

1 аеропорт.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також озвучував цифри збитків України у російсько-українській війні.

Фокус також писав, що у Раді ухвалили закон, що дозволяє націоналізувати майно, що належить Російській Федерації або її резидентам.