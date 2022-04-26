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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия заплатит: потери Украины за время войны составляют около $600 млрд

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разрушения, война, Украина, война, ущерб
разрушенные украинские дома

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия разрушила 535 детсадов, 866 школ и ВУЗов, 231 медицинское учреждение и 173 завода.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина из-за войны с Россией потеряла от $564 млрд до $600 млрд. Цифры, озвученные в рамках проекта "Россия заплатит", чиновник написал у себя в Telegram-канале.

"Россия должна ответить за все преступления и разрушения в нашем государстве. И именно за счет агрессора, кроме международной помощи и денег из нашего бюджета, нужно восстанавливать Украину", – говорится в сообщении.

Также он уточнил, что это лишь некоторые цифры из анализа в рамках проекта "Россия заплатит", который проводит KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса президента, Министерства экономики, Минреинтеграции и Мининфраструктуры.

"Общие потери экономики Украины (прямые и косвенные) составили от $564 млрд до $600 млрд. Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры достигла $88 млрд. Только за последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений выросли на $3,1 млрд", — уточнил Ермак

Более того, глава Офиса президента уточнил, что на сегодня в Украине разрушены или уничтожены:

  • 23 тыс. км дорог;
  • 32 тыс. кв. м. жилого фонда;
  • 535 детских садов;
  • 866 учреждений среднего, профессионально-технического и высшего образования;
  • 231 медицинское учреждение;
  • 173 завода;
  • 75 административных зданий;
  • 277 мостов и мостовых переходов;
  • 11 военных аэродромов;
  • 1 аэропорт.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также озвучивал цифры ущерба Украины в российско-украинской войне.

Фокус также писал, что в Раде приняли закон, разрешающий национализировать имущество, принадлежащее Российской Федерации или ее резидентам.