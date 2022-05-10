В Укравтодорі розповіли, скільки потрібно часу та грошей на відновлення дорожньої мережі

Укравтодор готовий розпочати активно відновлювати зруйновані дороги. За умови достатнього фінансування, це можна зробити досить швидко.

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На відновлення зруйнованої війною дорожньої інфраструктури Україні знадобиться 3-4 роки. Такий прогноз озвучив під час брифінгу в медіацентрі України перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

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"За три-чотири роки та за наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. В нас немає сумніву, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як виконувати якісно і як виконувати швидко. Тільки дозволять виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми це можемо", — заявив Андрій Івко.

[ + – ] В Україні зруйновано близько 300 мостів та інших штучних споруд Фото: Укравтодор

За його словами, нові дороги та мости будуть комфортнішими та безпечнішими. На проведення робіт потрібно приблизно 900 мільярдів гривень.

Раніше в Укравтодорі підрахували, що в Україні зруйновано близько 24 тис. км доріг (з них 9000 км — траси державного значення) та 300 штучних споруд — мостів, розв'язок, естакад. Частину з них уже почали відновлювати та особливо активно будують тимчасові переправи на місці зруйнованих мостів.

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"Основне завдання зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 кілометрів доріг у різних містах, зокрема й на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 кілометрів доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 кілометрів шляхів державного значення. Встановили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще 2-х саме зараз працюємо", — повідомив перший заступник голови Укравтодору.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві, попри війну, вже розпочали плановий ремонт доріг.