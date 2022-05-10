В Укравтодорі розповіли, скільки потрібно часу та грошей на відновлення дорожньої мережі
Укравтодор готовий розпочати активно відновлювати зруйновані дороги. За умови достатнього фінансування, це можна зробити досить швидко.
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На відновлення зруйнованої війною дорожньої інфраструктури Україні знадобиться 3-4 роки. Такий прогноз озвучив під час брифінгу в медіацентрі України перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.
"За три-чотири роки та за наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. В нас немає сумніву, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як виконувати якісно і як виконувати швидко. Тільки дозволять виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми це можемо", — заявив Андрій Івко.
За його словами, нові дороги та мости будуть комфортнішими та безпечнішими. На проведення робіт потрібно приблизно 900 мільярдів гривень.
Раніше в Укравтодорі підрахували, що в Україні зруйновано близько 24 тис. км доріг (з них 9000 км — траси державного значення) та 300 штучних споруд — мостів, розв'язок, естакад. Частину з них уже почали відновлювати та особливо активно будують тимчасові переправи на місці зруйнованих мостів.Важливо
"Основне завдання зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 кілометрів доріг у різних містах, зокрема й на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 кілометрів доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 кілометрів шляхів державного значення. Встановили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще 2-х саме зараз працюємо", — повідомив перший заступник голови Укравтодору.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві, попри війну, вже розпочали плановий ремонт доріг.