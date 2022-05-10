В Укравтодоре рассказали, сколько нужно времени и денег на восстановление дорожной сети

Укравтодор готов начать активно восстанавливать разрушенные дороги. При условии достаточного финансирования это можно сделать довольно быстро.

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На восстановление разрушенной войной дорожной инфраструктуры Украине понадобится 3-4 года. Такой прогноз озвучил время брифинга в медиацентре Украина первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

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"За три-четыре года и при наличии финансового ресурса мы все сделаем. У нас нет сомнения, мы знаем, как это делать. Знаем, как выполнять качественно, и как выполнять быстро. Только позволят выполнять эти работы, мы начнем работать 24/7, как мы это можем", – заявил Андрей Ивко.

[ + – ] В Украине разрушены около 300 мостов и других искусственных сооружений Фото: Укравтодор

По его словам, новые дороги и мосты будут более комфортными и безопасными. На проведение работ необходимо примерно 900 миллиардов гривен.

Ранее в Укравтодоре подсчитали, что в Украине разрушено около 24 тыс. км дорог (из них 9000 км – трассы государственного значения) и 300 искусственных сооружений — мостов, развязок, эстакад. Часть из них уже начали восстанавливать и особенно активно строят временные переправы на месте разрушенных мостов.

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"Основная задача сделать проезды там, где разрушены мосты. Мы установили уже 30 временных сооружений, по которым можно двигаться. Расчистили 750 километров дорог в разных городах, в том числе, и на дорогах государственного значения. На Киевщине расчистили 220 километров дорог коммунального значения, речь идет об Ирпене, Буче, Гостомеле. И еще 260 километров путей государственного значения. Установили 17 временных сооружений, а над восстановлением еще 2-х именно сейчас работаем", — сообщил первый замглавы Укравтодора.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве, несмотря на войну, уже начали плановый ремонт дорог.