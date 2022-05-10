В Укравтодоре рассказали, сколько нужно времени и денег на восстановление дорожной сети
Укравтодор готов начать активно восстанавливать разрушенные дороги. При условии достаточного финансирования это можно сделать довольно быстро.
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На восстановление разрушенной войной дорожной инфраструктуры Украине понадобится 3-4 года. Такой прогноз озвучил время брифинга в медиацентре Украина первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.
"За три-четыре года и при наличии финансового ресурса мы все сделаем. У нас нет сомнения, мы знаем, как это делать. Знаем, как выполнять качественно, и как выполнять быстро. Только позволят выполнять эти работы, мы начнем работать 24/7, как мы это можем", – заявил Андрей Ивко.
По его словам, новые дороги и мосты будут более комфортными и безопасными. На проведение работ необходимо примерно 900 миллиардов гривен.
Ранее в Укравтодоре подсчитали, что в Украине разрушено около 24 тыс. км дорог (из них 9000 км – трассы государственного значения) и 300 искусственных сооружений — мостов, развязок, эстакад. Часть из них уже начали восстанавливать и особенно активно строят временные переправы на месте разрушенных мостов.Важно
"Основная задача сделать проезды там, где разрушены мосты. Мы установили уже 30 временных сооружений, по которым можно двигаться. Расчистили 750 километров дорог в разных городах, в том числе, и на дорогах государственного значения. На Киевщине расчистили 220 километров дорог коммунального значения, речь идет об Ирпене, Буче, Гостомеле. И еще 260 километров путей государственного значения. Установили 17 временных сооружений, а над восстановлением еще 2-х именно сейчас работаем", — сообщил первый замглавы Укравтодора.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве, несмотря на войну, уже начали плановый ремонт дорог.