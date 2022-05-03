В Украине активно строят временные переправы вместо разрушенных мостов

Укравтодор оборудует временные переправы на месте уничтоженных мостов в ряде украинских областей. Больше всего их появилось в Черниговской области.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В освобожденных регионах Украины активно восстанавливают дороги. Основное внимание уделяется возведению временных переправ на месте разрушенных мостов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Больше всего переправ обустроили в Черниговской области. Как сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, в регионе уже восстановлено движение по 8 мостам у путепроводам.

[ + – ] Мост между Черниговом и Меной построен за 5 дней Фото: Укравтодор

Так, на выходных появилось искусственное сооружение на дороге Н-27 между Черниговом и Меной – его построили за пять дней. До этого открыли движение по переправе на трассе Р-69 Киев-Чернигов (это уже вторая переправа на этой дороге).

Важно

Как купить больше топлива на АЗС в условиях дефицита – лайфхак для водителей

В Житомирской области за последние три недели обустроили пять временных переправ. Глава областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что три из них появились на дорогах местного значения в Коростенском районе, а еще две – на международных трассах Житомирщины.

[ + – ] В селе Топрище появилась временная переправа на трассе М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский Фото: Фейсбук Житомирской ОГА

Так, в селе Царевка временный мост построили на дороге М-06 Киев-Чоп, а близ села Топорище за 14 дней возвели переправу на трассе М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский. Сейчас идет обследование разрушенного моста на Варшавской трассе (М-07).

[ + – ] В Харьковской области появились два временных моста на дороге Т-21-11 Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук Фото: Укравтодор

А на Харьковщине появились временные объезды двух разрушенных мостов на дороге Т-21-11 Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук. Кроме того, по данным Службы автомобильных дорог, в области расчистили от сожженой техники 100 км трасс.

Ранее, как известно, были оборудованы временные переправы в Киевской области. Благодаря этому возобновили движение по Житомирской трассе.

Также Фокус рассказывал, что в условиях войны в Украине начали сезонный ремонт дорог.