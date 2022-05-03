В Україні активно будують тимчасові переправи замість зруйнованих мостів

Укравтодор обладнає тимчасові переправи на місці знищених мостів у низці українських областей. Найбільше їх з'явилося на Чернігівщині.

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У звільнених регіонах України активно відновлюють дороги. Основна увага приділяється зведенню тимчасових переправ на місці зруйнованих мостів.

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Найбільше переправ облаштували на Чернігівщині. Як повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у регіоні вже відновлено рух 8 мостами біля шляхопроводів.

[ + – ] Міст між Черніговом і Меною побудований за 5 днів Фото: Укравтодор

Так, у вихідні з'явилася штучна споруда на дорозі Н-27 між Черніговом і Меною — її збудували за п'ять днів. До цього відкрили рух по переправі на трасі Р-69 Київ-Чернігів (це вже друга переправа на цій дорозі).

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На Житомирщині за останні три тижні облаштували п'ять тимчасових переправ. Голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що три з них з'явилися на дорогах місцевого значення в Коростенському районі, а ще дві — на міжнародних трасах Житомирщини.

[ + – ] У селі Топорище з'явилася тимчасова переправа на трасі М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський Фото: Фейсбук Житомирської ОДА

Так, у селі Царівка тимчасовий міст збудували на дорозі М-06 Київ-Чоп, а поблизу села Топорище за 14 днів звели переправу на трасі М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський. Наразі триває обстеження зруйнованого мосту на Варшавській трасі (М-07).

[ + – ] У Харківській області з'явилися два тимчасові мости на дорозі Т-21-11 Чугуїв-Печенеги-Великий Бурлук Фото: Укравтодор

На Харківщині з'явилися тимчасові об'їзди двох зруйнованих мостів на дорозі Т-21-11 Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук. Крім того, за даними служби автомобільних доріг, в області розчистили від спаленої техніки 100 км трас.

Раніше, як відомо, було обладнано тимчасові переправи в Київській області. Завдяки цьому відновили рух Житомирською трасою.

Також Фокус розповідав, що в умовах війни в Україні розпочали сезонний ремонт доріг.