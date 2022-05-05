Нове життя для Ірпеня: в місто приїхали 120 архітекторів (фото)

Фахівці оцінюють рівень руйнувань для створення стратегії відновлення та розвитку міста. А в київських соцмережах пропонують свою концепцію меморіального комплексу в Ірпені.

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Сьогодні 120 українських архітекторів відвідали зруйнований Ірпінь на запрошення місцевої влади. Вони приєднаються до розробки стратегії відновлення та розвитку міста. Про це розповідає голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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"Населені пункти Київської області дуже постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші будинки, лікарні, школи, культурні споруди, але ми все відновимо", — підкреслив він.

[ + – ] Архітектори приїхали в місто на запрошення місцевої влади

Як повідомляє Павлюк, архітектори разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним оглянули місто, щоб оцінити рівень руйнувань. Наступним етапом стане планування нової стратегії розвитку міста.

За словами керівника гуманітарного напряму Олексія Кулеби, велика кількість фахівців, які відгукнулися на прохання про допомогу, говорить про те, що для кожного жителя України важливо бути причетним до відновлення країни.

[ + – ] Візит архітекторів до Ірпеня

Сьогодні ж у Facebook-групі Los Solomas Солом'янського району Києва запропонували власну ідею концепції меморіального комплексу в місті. Меморіальна група є зображеннями людей, які ховаються під мостом посеред річки.

У той же час деякі користувачі соцмережі пишуть, що поки що рано замислюватися про створення нових пам'ятників.

Нагадаємо, в Ірпінь із Закарпаття відправили модульні будинки. Ці будинки монтуються за лічені хвилини, вони можуть швидко та легко переміщатися, а також мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.

28 березня українські військові повністю визволили місто Ірпінь від окупаційних військ.