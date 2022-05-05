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Украина Российско-украинская война

Новая жизнь для Ирпеня: в город приехали 120 архитекторов (фото)

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В Ирпень приехало 120 архитекторов

Специалисты оценивают уровень разрушений для создания стратегии по восстановлению и развитию города. А в киевских соцсетях предлагают свою концепцию мемориального комплекса в Ирпене.

Сегодня 120 украинских архитекторов посетили разрушенный Ирпень по приглашению местных властей. Они присоединятся к разработке стратегии по восстановлению и развитию города. Об этом рассказывает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Населенные пункты Киевской области очень сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения, но мы все восстановим", — подчеркнул он.

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Архитекторы приехали в город по приглашению местной власти

Как сообщает Павлюк, архитекторы вместе с мэром Ирпеня Александром Маркушиным осмотрели город, чтобы оценить уровень разрушений. Следующим этапом станет планирование новой стратегии развития города.

По словам руководителя гуманитарного направления Алексея Кулебы, большое количество специалистов, откликнувшихся на просьбу о помощи, говорит о том, что для каждого жителя Украины важно быть причастным к восстановлению страны.

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Визит архитекторов в Ирпень

Сегодня же в Facebook-группе Los Solomas Соломенского района Киева предложили собственную идею концепции мемориального комплекса в городе. Мемориальная группа представляет собой изваяния людей, прячущихся под мостом посередине реки.

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В то же время некоторые пользователи соцсети пишут, что пока рано задумываться о создании новых памятников.

Напомним, в Ирпень из Закарпатья отправили модульные дома. Эти дома монтируются в считанные минуты, они могут быстро и легко перемещаться, а также имеют все необходимые элементы для размещения людей на определенный период.

28 марта украинские военные полностью освободили город Ирпень от оккупационных войск.