Украине понадобится 100 лет, чтобы устранить последствия войны с РФ, — Шольц

Немецкий канцлер рассказал, что в Германии спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны обнаруживают снаряды в земле и обезвреживают их.

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украине понадобится 100 лет, чтобы справиться с последствиями войны с Россией из-за неразорванных снарядов и бомб, которые останутся в земле. Об этом сообщает новостное агентство AFP.

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Политик добавил, что страны Запада должны будут вместе помогать Украине, чтобы скорее ее отстроить после окончания войны. Шольц также рассказал, что в Германии спустя 77 лет с момента окончания Второй мировой войны до сих пор находят бомбы и обезвреживают их.

"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия — все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве", — сказал он.

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10 мая в "Укравтодоре" рассказали, что на восстановление всей дорожней инфраструктуры в Украине, которая была уничтожена за время войны, понадобиться около 3-4 лет. В ведомстве готовы быстро восстанавливать разрушенные дороги при условии достаточного финансирования.

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