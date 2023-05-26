Служба безопасности канцлера Германии "проспала" нападение на Шольца в ФРГ, — СМИ

Неизвестный мужчина внезапно бросился к Олафу Шольцу, пожал ему руку и прижал к груди, когда кортеж немецкого канцлера направлялся в аэропорт во Франкфурт-на-Майне.

В кортеж немецкого канцлера Олафа Шольца "вклинился" автомобиль местного жителя, который впоследствии подошел к политику и схватил его. Об этом сообщило издание Bild.

В сообщении говорится, что руководитель немецкого правительства вышел из лимузина, хотел поблагодарить полицию, как это часто бывает, сфотографироваться на память. Вдруг неизвестный мужчина покинул транспортное средство и внезапно бросился к Шольцу, пожал ему руку и прижал к груди. Только когда он снова отпустил Шольца, охранники распознали опасную ситуацию. Сам "нарушитель" думал, что едет в свадебном кортеже.

Представители канцелярии назвали случай вблизи городского аэропорта Франкфурта-на-Майне "незначительным инцидентом". В Кабмине не акцентировала на этом внимание. Сам канцлер тоже спокойно отреагировал на инцидент, не уделив ему значения.

маршрут движения кортежа Фото: Bild

Дитер Фокс, служивший в спецподразделении Федеральной полиции Германии, рассказал, что это необычная ситуация, которая все же будет иметь последствия. По его словам, другой автомобиль не должен приближаться так близко к кортежу.

"Такую машину надо немедленно вытолкнуть. Это часть базовой подготовки. Такой провал неясен. Слава Богу, ничего не произошло", – объяснил он.

Напомним, 27 марта издание Der Spiegel сообщило, что в Германии неизвестный мужчина пытался ограбить Олафа Шольца. Грабитель также был в перчатках, толстовке с капюшоном и с налобным фонарем. Источники подтвердили изданию, что мужчину заметили, когда он пытался проникнуть в квартиру. Когда его заметили, мужчина немедленно скрылся. В ходе инцидента канцлера дома не было, поскольку политик присутствовал на заседании в Ведомстве федерального канцлера в Берлине. Полиция объявила злоумышленника в розыск.

Также 19 сентября 2022 года издание Daily Mail сообщило, что кортеж американского лидера Джо Байдена застрял в пробке по дороге на похороны королевы Елизаветы II. Бронированный лимузин президента США по прозвищу "Зверь" оказался бессилен перед лондонским трафиком.