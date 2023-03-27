В маске и перчатках: в Германии злоумышленник пытался ограбить Олафа Шольца (фото)

Во время инцидента канцлера дома не было, так как политик присутствовал на заседании в Ведомстве федерального канцлера в Берлине. Полиция уже объявила злоумышленника в розыск.

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Неизвестный мужчина попытался проникнуть в квартиру канцлера Германии Олафа Шольца в Потсдаме. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники в органах безопасности в понедельник, 27 марта.

По информации медиа, неизвестный попытался проникнуть в квартиру канцлера в воскресенье, 26 марта. Сам Олаф Шольц в это время присутствовал на заседании в Ведомстве федерального канцлера в Берлине.

Der Spiegel также опубликовало фотографию предполагаемого грабителя. На нем запечатлен мужчина в хэллоуинской маске. Грабитель также был в перчатках, толстовке с капюшоном и с налобным фонарем. Источники подтвердили изданию, что мужчину заметили, когда он пытался проникнуть в квартиру. Когда его заметили, мужчина немедленно скрылся.

Полиция уже осмотрела место инцидента и объявила мужчину, пытавшегося проникнуть в квартиру Шольца, в розыск.

СМИ также напомнило, что Олаф Шольц с супругой переехали в квартиру в Потсдаме в 2021 году. Сменить место жительства они были вынуждены после того, как ранее уже стали жертвами взломщиков.

В воскресенье в квартиру канцлера Германии Олафа Шольца пытался проникнуть неизвестный Фото: Der Spiegel

Напомним, в феврале 2022 года немецкого политика Ангелу Меркель обокрали в супермаркете. Заметив, что стала жертвой грабителей, Меркель не стала вызвать правоохранителей. Вместо этого она со своими охранниками направилась в отделение полиции №53 Фридрихштрассе, где и написала заявление о краже.

А в декабре 2021 года жертвой грабителей стала украинская рэпэрша Alyona Alyona. Неизвестные вытащили у нее из рюкзака кошелек.