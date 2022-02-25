Ангелу Меркель обокрали в супермаркете

Охранник, который сопровождал бывшего политика, не уследил за ее сумкой.

67-летняя бывшая канцлер Германии Ангела Меркель стала жертвой воров, которые украли у нее кошелек во время шопинга несмотря на то, что ее сопровождали многочисленные телохранители, пишет издание Bunte. Инцидент произошел 24 февраля около полудня в супермаркете на Морсештрассе в районе Берлин-Митте.

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По информации издания, кошелек экс-политика лежал в ее сумочке, которая в свою очередь находилась в тележке для покупок.

Заметив, что стала жертвой грабителей, Меркель не стала вызвать правоохранителей. Вместо этого она со своими охранниками направилась в отделение полиции №53 Фридрихштрассе, где и написала заявление о краже.

СМИ умалчивают, какая сумма находилась в кошельке, и что там было еще, кроме денег.

В течение 16 лет Ангела Меркель была самой влиятельной женщиной Германии. В декабре 2021 года она ушла со своей должности на пенсию и не хотела особо показывать, чем она занимается после многолетней политической карьеры. Однако как и раньше, она не отказывает себе в удовольствии пойти за покупками, что является частью ее повседневной жизни. Еще во времена своей службы канцлером Меркель не раз была замечена с тележкой в супермаркетах. Ее телохранитель всегда рядом с ней, чтобы обеспечить ее безопасность. Однако случай с кражей кошелька заставил немцев засомневаться в том, достаточно ли хорошо он работает.

Как бывший топ-политик мира Ангела Меркель не осталась в стороне от того, что происходит в Украине, назвав российское вторжение "агрессивной войной, которая знаменует перелом в истории Европы после окончания Холодной войны" и "вопиющим нарушением международного права".

По ее словам, она осуждает происходящее "самым решительным образом".

Напомним, Германия отреагировала на признание Россией "ЛНР" и "ДНР", заморозив сертификацию газопровода "Северный поток-2". О том, что проект заморожен, перед неформальной встречей глав МИД в Париже 22 февраля рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.