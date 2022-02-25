Ангелу Меркель обікрали у супермаркеті

Охоронець, який супроводжував колишнього політика, не стежив за її сумкою.

67-річна колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель стала жертвою злодіїв, які вкрали у неї гаманець під час шопінгу, незважаючи на те, що її супроводжували численні охоронці, пише видання Bunte. Інцидент стався близько полудня 24 лютого в супермаркеті на Морсештрассе в районі Берлін-Мітте.

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За інформацією видання, гаманець експолітика лежав у її сумочці, яка, у свою чергу, була у візку для покупок.

Зауваживши, що стала жертвою грабіжників, Меркель не стала викликати правоохоронців. Натомість вона зі своїми охоронцями попрямувала до відділення поліції №53 Фрідріхштрассе, де й написала заяву про крадіжку.

ЗМІ замовчують, яка сума була в гаманці, і що там було ще, окрім грошей.

Протягом 16 років Ангела Меркель була найвпливовішою жінкою Німеччини. У грудні 2021 року вона пішла з посади на пенсію і не хотіла особливо показувати, чим вона займається після багаторічної політичної кар'єри. Однак, як і раніше, вона не відмовляє собі в задоволенні піти за покупками, що є частиною її повсякденного життя. Ще за часів своєї служби канцлером Меркель не раз була помічена з візком у супермаркетах. Її охоронець завжди поруч із нею, щоб гарантувати її безпеку. Проте випадок із крадіжкою гаманця змусив німців засумніватися в тому, чи добре він працює.

Як колишній топполітик світу Ангела Меркель не залишилася осторонь того, що відбувається в Україні, назвавши російське вторгнення "агресивною війною, яка знаменує перелом в історії Європи після закінчення Холодної війни" та "порушенням міжнародного права".

За її словами, вона засуджує те, що відбувається, "найрішучішим чином".

Нагадаємо, Німеччина відреагувала на визнання Росією "ЛНР" та "ДНР", заморозивши сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Про те, що проєкт заморожено, перед неформальною зустріччю глав МЗС у Парижі 22 лютого розповіла міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.