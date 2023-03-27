У масці та рукавичках: у Німеччині зловмисник намагався пограбувати Олафа Шольца (фото)

Під час інциденту канцлера вдома не було, оскільки політик був присутній на засіданні у Відомстві федерального канцлера у Берліні. Поліція вже оголосила зловмисника у розшук.

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Невідомий чоловік спробував проникнути у квартиру канцлера Німеччини Олафа Шольца у Потсдамі. Про це повідомило видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела в органах безпеки у понеділок, 27 березня.

За інформацією медіа, невідомий спробував потрапити у квартиру канцлера у неділю, 26 березня. Сам Олаф Шольц у цей час був присутній на засіданні у Відомстві федерального канцлера у Берліні.

Der Spiegel також опублікувало фотографію ймовірного грабіжника. На ній зображений чоловік у хелловінській масці.

Грабіжник також був у рукавичках, толстовці з капюшоном та з налобним ліхтарем. Джерела підтвердили виданню, що чоловіка помітили, коли він намагався поринути у квартиру. Коли його помітили, чоловік негайно втік.

Поліція вже оглянула місце інциденту та оголосила чоловіка, який намагався проникнути у квартиру Шольца, у розшук.

ЗМІ також нагадало, що Олаф Шольц із дружиною переїхали до квартири у Потсдамі у 2021 році. Змінити місце проживання вони були змушені після того, як раніше стали жертвами злочинців.

У неділю до квартири канцлера Німеччини Олафа Шольца намагався проникнути невідомий Фото: der-spiegel

Нагадаємо, у лютому 2022 року німецького політика Ангелу Меркель обікрали у супермаркеті. Зауваживши, що стала жертвою грабіжників, Меркель не стала викликати правоохоронців. Натомість вона зі своїми охоронцями попрямувала до відділення поліції №53 Фрідріхштрассе, де й написала заяву про крадіжку.

А у грудні 2021 року жертвою грабіжників стала українська реперша Alyona Alyona. Невідомі витягли у неї з рюкзака гаманець.