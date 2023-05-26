Пропал голос: председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову госпитализировали, — росСМИ

По данным российских журналистов, Памфилова жаловалась на сильную боль в горле, вылечить которую пока не смогли.

Элла Памфилова, председатель ЦИК России, была срочно госпитализирована в одну из московских больниц после того, как у нее почти полностью пропал голос. Об этом 26 мая сообщает российское медиа Baza.

По информации издания, Памфилова обратилась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не принесло результатов, и медики приняли решение о незамедлительной госпитализации.

Сообщается, что несмотря на потерю голоса, состояние Памфиловой стабильное, и ее жизни ничего не угрожает. Специалисты проводят дальнейшие обследования для выяснения причины и назначения соответствующего лечения.

Чем известна Элла Памфилова

В марте 2018 года председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, была включена в список "Чистилище" на сайте "Миротворец".

По информации, предоставленной волонтерами проекта, Памфилова была добавлена в базу за свою роль в попытках легализации аннексии Крыма Россией. В дополнение к этому, она также нарушила государственную границу, чтобы попасть в оккупированный Крым, и участвовала в пропагандистских мероприятиях России, направленных против Украины.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что друг Владимира Путина бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу в Милане.

Ранее, 7 марта, стало известно, что депутат Законодательного собрания Красноярского края РФ Денис Терехов был госпитализирован в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве после отравления мухоморами.