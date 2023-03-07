Объелся мухоморов: российский депутат попал в реанимацию из-за отравления, — СМИ
44-летнего депутата Заксобрания Дениса Терехова ночью госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве, сообщают журналисты. Пока неизвестно, где парламентарий взял грибы.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края РФ Денис Терехов отравился мухоморами. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, 44-летнего Дениса Терехова около двух часов ночи увезли в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве.
Медики диагностировали у сибирского депутата отравление мухоморами.
Где депутат взял грибы, пока неизвестно. Подробности произошедшего выясняются.
В ноябре 2022 года Терехов выкладывал в своих соцсетях фотографии с дорисованной с помощью фоторедактора кошкой Лили, которая "участвует в общественно-политических процессах".
Напомним, в феврале российский депутат Игорь Володин объявил себя экстрасенсом и предложил запретить лекарства. Скандальный политический деятель заявил, что имеет дар целителя: видит ауру и может лечить людей.
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