Об'ївся мухоморів: російський депутат потрапив у реанімацію через отруєння, — ЗМІ

44-річного депутата Закзборів Дениса Терехова вночі госпіталізували до токсикологічної реанімації НДІ ім. Скліфосовського в Москві, повідомляють журналісти. Поки що невідомо, де парламентарій узяв гриби.

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Депутат Законодавчих зборів Красноярського краю РФ Денис Терехов отруївся мухоморами. Про це у вівторок, 7 березня, повідомляє Telegram-канал Shot.

За даними журналістів, 44-річного Дениса Терехова близько другої години ночі відвезли в токсикологічну реанімацію НДІ ім. Скліфосовського в Москві.

Медики діагностували в сибірського депутата отруєння мухоморами.

Де депутат взяв гриби, поки що невідомо. Подробиці події з'ясовуються.

У листопаді 2022 року Терехов викладав у своїх соцмережах фотографії з домальованою за допомогою фоторедактора кішкою Лілі, яка "бере участь у суспільно-політичних процесах".

[ + – ] Денис Терехов і кішка Лілі [ + – ] Денис Терехов і кішка Лілі [ + – ] Денис Терехов і кішка Лілі

Нагадаємо, у лютому російський депутат Ігор Володін оголосив себе екстрасенсом і запропонував заборонити ліки. Скандальний політичний діяч заявив, що має дар цілителя: бачить ауру та може лікувати людей.

3 лютого член комітету Державної думи РФ з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв заявив, що необхідно "чипувати" російських чиновників, які вважають за краще відпочивати в інших країнах.