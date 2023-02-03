"Любителі курортів": депутат Держдуми РФ запропонував чипувати чиновників

За словами Хамзаєва, російських чиновників може завербувати "міжнародна контррозвідка", а тому варто слідкувати за допомогою супутників.

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Член комітету Державної думи РФ з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв заявив, що необхідно "чипувати" російських чиновників, які вважають за краще відпочивати в інших країнах. Про це пише пропагандистське видання РИА Новости.

Повідомляється, що чиновників слід оснащувати датчиками для "безпеки".

"Вважаю, що тих чиновників, хто невгамовно рветься відпочивати за кордон, яким так треба виїхати у своїх особистих справах — пропоную в примусовому порядку "чипувати", — сказав депутат.

Хамзаєв зазначив, що необхідно провести "моніторинг" серед чиновників та визначити, хто з них перебуває у так званій "групі ризику". Йдеться про тих, хто має бажання чи часто виїжджав на відпочинок за кордон.

Такі чиновники, за словами депутата, мають бути "чиповані", щоб гарантувати їхню безпеку від діяльності якоїсь "міжнародної контррозвідки", яка може їх завербувати та мотивувати на злочини проти Росії.

За словами Хамзаєва, російська держава має право знати, хто і де відпочиває.

"Сучасні супутникові технології Росії дозволяють до метра визначити місцезнаходження людини", — сказав він.

Султан Хамзаєв

Султан Хамзаєв — депутат Державної думи VIII скликання від партії "Єдина Росія". Перебуває під персональними міжнародними санкціями 35 країн, оскільки підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус писав, що в Держдумі РФ заявили, що готові до ядерної війни зі США. За словами депутата Держдуми Євгена Федорова, американські медіа роблять свою роботу краще, ніж російські.

Також повідомлялося, що спікер Держдуми РФ запропонував влаштувати трибунал над Меркель та Олландом. В'ячеслав Володін вважає, що угоди 2014 року за посередництвом колишньої канцлерки ФРН та експрезидента Франції дали час Україні на "мілітаризацію".

Ще нагадаємо, що депутат Держдуми РФ запропонував "знести з лиця землі" Британію. На думку генерал-лейтенанта запасу Андрія Гурулєва, Велику Британію можна знищити ядерним ударом. І це слід зробити, коли західні танки з'являться в Україні.