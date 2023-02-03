"Любители курортов": депутат Госдумы РФ предложил чипировать чиновников

По словам Хамзаева, российских чиновников может завербовать "международная контрразведка", а потому за ними нужно следить при помощи спутников.

Related video

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что необходимо "чипировать" российских чиновников, которые предпочитают отдыхать в других странах. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Сообщается, что чиновников нужно оснащать датчиками для "безопасности".

"Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке "чипировать", — сказал депутат.

Хамзаев отметил, что необходимо провести "мониторинг" среди чиновников и определить, кто из них находится в так называемой "группе риска". Речь идет о тех, кто имеет желание или часто выезжал на отдых за границу.

Такие чиновники, по словам депутата, должны быть "чипированы", чтобы обеспечить их безопасность от деятельности некой "международной контрразведки", которая может их завербовать и мотивировать на преступления против России.

По словам Хамзаева, российское государство имеет право знать, кто и где отдыхает.

"Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека", — сказал он.

Султан Хамзаев

Султан Хамзаев – это депутат Государственной думы VIII созыва от партии "Единая Россия". Находится под персональными международными санкциями 35 стран, так как поддержал полномасштабное российское вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус писал, что в Госдуме РФ заявили, что готовы к ядерной войне с США. По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, американские медиа делают свою работу лучше, чем российские.

Также сообщалось, что спикер Госдумы РФ предложил устроить трибунал над Меркель и Олландом. Вячеслав Володин считает, что соглашения 2014 года при посредничестве бывшего канцлера ФРГ и экс-президента Франции дали время Украине на "милитаризацию".

Еще напомним, что депутат Госдумы РФ предложил "снести с лица земли" Британию. По мнению генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, Великобританию можно уничтожить ядерным ударом. И это следует сделать в тот момент, когда западные танки появятся в Украине.