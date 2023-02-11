"Вмію бачити ауру": у РФ депутат оголосив себе екстрасенсом і виступив проти ліків

Речник держдуми Єкатеринбурга Ігор Володін стверджує, що використовує свій "дар", щоб виявити брехню. Політик вважає, що "цього може навчитися кожен", але зловживати такими методиками не варто.

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Російський депутат Ігор Володін оголосив себе екстрасенсом та запропонував заборонити ліки. Про це повідомляють росЗМІ.

Скандальний політичний діяч заявив, що має дар цілителя: бачить ауру та може лікувати людей. А свої здібності він використовує навіть у повсякденному житті.

"Якщо я розмовляю з іншою людиною і бачу, що у неї різко змінився колір аури на темно-зелений, то вона бреше. Тоді я одразу роблю висновки", — розповідає Володін.

До езотерики парламентар прийшов після закінчення служби в МВС. Тоді Володін відчув, що йому бракує енергії і вирішив почати медитувати.

"Завдяки їй я вилікував весь свій організм", — додав спікер думи Єкатеринбурга. За його словами, під час відпочинку родина завжди обходиться без ліків, адже Володін "сам може вилікувати".

"Я пропускаю їхню енергію через себе, чищу їх, і за годину-півтори знімаються всі проблеми", — розповідає Володін про способи лікування своїх дітей.

Зокрема спікер поскаржився на розвиток сучасної фармакології та аптечних мереж.

"Вводити нові системи та практики треба на рівні держави <…> У нас у всіх є можливість відмовитися від таблеток та ліків і спокійно жити та розвиватися. Ліки нам не потрібні", — додав депутат.

Хто такий Ігор Володін

Ігор Володін — спікер міської думи Єкатеринбурга. Політик відомий своїми гучними заявами щодо війни в Україні, зокрема він просив Путіна відправити його на Донбас.

Нагадаємо, у Держдумі РФ пропонують повернути страту для "зрадників батьківщини".

Також Фокус писав про прогнози тарологів та екстрасенсів щодо періоду, коли Путіна вже не буде в живих.