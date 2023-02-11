"Умею видеть ауру": в РФ депутат объявил себя экстрасенсом и выступил против лекарств

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин утверждает, что использует свой "дар", чтобы обнаружить ложь. Политик считает, что "этому может научиться каждый", но злоупотреблять такими методиками не стоит.

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Российский депутат Игорь Володин объявил себя экстрасенсом и предложил запретить лекарства. Об этом сообщают росСМИ.

Скандальный политический деятель заявил, что имеет дар целителя: видит ауру и может лечить людей. А свои способности он использует даже в повседневной жизни.

"Если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко изменился цвет ауры на темно-зеленый, то он лжет. Тогда я сразу делаю выводы", — рассказывает Володин.

В эзотерику парламентарий пришел после окончания службы в МВД. Тогда Володин почувствовал, что ему не хватает энергии и решил начать медитировать.

"Благодаря ей я вылечил весь свой организм… Я умею видеть ауру других людей. По идее, этому может научиться каждый: сначала вытягиваешь руку и видишь ауру своей руки, потом — других людей. Если использовать это слишком часто, то аура вас накажет за это", — добавил спикер думы Екатеринбурга. По его словам, во время отдыха семья всегда обходится без лекарства, ведь Володин "сам может вылечить".

"Я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы", — рассказывает Володин о способах лечения своих детей.

В частности, спикер пожаловался на развитие современной фармакологии и аптечных сетей.

"Вводить новые системы и практики нужно на уровне государства <…> У нас у всех есть возможность отказаться от таблеток и лекарств и спокойно жить и развиваться. Лекарство нам не нужно", — добавил депутат.

Кто такой Игорь Володин

Игорь Володин – спикер городской думы Екатеринбурга. Политик известен своими громкими заявлениями о войне в Украине, в частности, он просил Путина отправить его на Донбасс.

Напомним, в Госдуме РФ предлагают вернуть казнь для "предателей родины".

Также Фокус писал о прогнозах тарологов и экстрасенсов по поводу периода, когда Путина уже не будет в живых.