Когда не станет Путина. Прогнозы тарологов, нумерологов и экстрасенсов

Период май-июнь 2022 года будет решающим для российского президента, а максимальный срок его жизни – не больше двух лет.

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На прошлой неделе британский таблоид The Sun сообщил о том, что у российского президента Владимира Путина – серьезные проблемы со здоровьем, и, вероятнее всего, в скором времени ему предстоит серьезная операция. Среди диагнозов политика издание со ссылкой на свои источники, называло онкологию, из-за которой врачи президента якобы настаивают на хирургическом вмешательстве.

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Пока СМИ спорят, есть ли у Путина вышеупомянутые проблемы, тарологи, астрологи и нумерологии уже дают свои прогнозы касательно того, что же случиться с политиком, и когда его не станет.

Таролог Наталья уверена, что операция, о которой пишут СМИ, – это абсолютная правда, и если до 9 мая Путин еще будет на публике, то 10 мая, вполне вероятно, его прооперируют.

Карты говорят, что после операции политик уже не встанет.

"Операция закончится плачевно", – говорит таролог. Возможно, его выведут из наркоза, однако не факт, что он вернется к исполнению своих обязанностей. После операции у него будет температура и агония, и он долго пробудет в этом состоянии, которое, не исключено, закончится его смертью. На публичных мероприятиях вместо него может появиться двойник.

По словам нумеролога Владислава Грицая, точки смерти Владимира Путина выпадают на март, май и август 2022 года. Учитывая то, что в Кремле все проблемы со здоровьем первого лица государства держатся в строжайшем секрете, не исключено, что в марте его уже могли настичь проблемы с самочувствием.

"С точки зрения нумерологии, в этом году Украина имеет все шансы похоронить Путина", – уверен он.

Польский провидец Кшиштоф Яцковский не знает точной даты смерти Путина, но уверен, что российский президент умрет в горах, причем об этом поляк говорил уже давно. Вполне вероятно, речь идет о бункере президента под горой Ямантау на южном Урале.

Астролог Полина Павлова считает, что Путин может умирать долго.

"Отрезок его жизни – до 72 лет плюс-минус. Человек умирает медленно, от болезни, и окончательно умрет не в привычном месте, где привык жить, а в каком-то госпитале. Опасных отрезков есть несколько. Первый – где-то с 5 мая по конец июня, второй – апрель, скорее всего его середина, 2023 года. Если он переживет май-июнь 2022-го, то тяжелые времена для него начнутся ориентировочно в сентябре".

Самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук считает, что несмотря на то, что защиту Путину обеспечивают 13 сильных шаманов, его уже никто и ничего не спасет. В ближайшие два года он умрет от тяжелой болезни, вероятнее всего, от рака.

Напомним, что говорят звезды о том, каким станет для Украины 9 мая.