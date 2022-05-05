Чего ждать Украине 9 мая. Подробный прогноз астрологов (видео)

"9 мая – сакральный день для Путина, которому нужна хоть какая-то победа в Украине".

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В Украине продолжается борьба с российской агрессией, и чем ближе 9 мая, тем больше вопросов возникает, чем эта дата обернется для Украины, учитывая отношение главы РФ Владимира Путина к этому дню, символизирующему для России победу над фашизмом. Фокус собрал несколько мнений астрологов по поводу упомянутого дня.

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Астролог Марина Скади: "9 мая – тяжелый день"

По словам астролога Марины Скади, 9 мая станет для Украины днем серьезных испытаний и переломным моментом:

"Это срединная точка между затмениями, непредсказуемое время. Бесполезно искать логику в происходящем. Совершенно необязательно, что фон этого дня будет негативный. Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также высока. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот. Плутон – управитель лунного затмения в Скорпионе, разворачивается в ретроградное движение 30 апреля. Все, что было актуально до этого дня, в большинстве случаев больше не представляет ценности. Происходит переоценка ценностей, причем не только материальных, но и духовных. День сложный, связанный с потерями, но они обязательно оправдаются уже в скором времени. Могут выявиться проблемы в управлениями государственными финансами, а также предприняты попытки скрыть преступления порой ценой многочисленных жертв".

Астролог Анна Карпеева: "Нарисованная победа, которая не налезает на голову"

О том, что на 9 мая, в сакральный день для Путина, Россия будет создавать видимость каких-то побед в Украине, говорит и астролог Анна Карпеева. По ее словам, в РФ постараются нарисовать какую-то невероятную победу, которая "на голову вообще не налезает".

"Захвата новых территорий я не вижу. Они могут остановиться на том моменте, на котором они сейчас, и при этом фокус внимания будет на том, чтобы объяснить гражданам страны о том, что они победили, и максимально их затушевать. На переговоры они если и пойдут, то только для того, чтобы вытащить какие-то тезисы для демонстрации своему населению, что они мы победили. Прямых переговоров Зеленского и Путина я не вижу", – подчеркнула астролог.

Астролог Ирина Звягина: "Россию триггернет по-полной"

Звягина, как и ее "коллеги", подчеркивает: 9 мая очень важно для Путина, и он любой ценой хочет добиться хоть какой-то победы.

"Дата 9 мая в 2022-м году особенная. В гороскопе России есть точная оппозиция Венеры с Плутоном. Темы войны и мира разнесены по полюсам. То "хотят ли русские война", то "я их уничтожу" (путин). И вот на дату дня победы транзитный Уран заходит на Венеру России. Триггернет по полной. Уран долго ждет и готовит почву – а потом рушит реальность. Не захотели путем Юпитера интегрироваться в мир – получите задачу с совсем другими условиями. Не знаю, что именно это будет, но если Плутон – война, то Венера – благополучие нации в целом, и удар будет нанесен по этому полюсу. Причем, дело это не одного дня, Уран "потопчется" по Венере россии в мае 2022-го, а потом вернется в декабре, чтобы наподдать, и пробудет в этой точке до весны 2023-го", – написала она в Facebook.

Таролог Ирина Ходак: "Смерть Путина очень близко"

По словам Ирины, расклад на эту дату дался ей очень непросто, однако ответы на основные вопросы все же есть. По ее словам, с 8 по 10 мая нашим защитникам нужно быть начеку и очень осторожными, потому что враг совершит что-то очень подлое, несправедливое и нечестное. Может пострадать много наших воинов, поэтому им стоит беречь себя и проявить максимальную внимательность.

"9 мая враг будет праздновать войну, какое-то объявление. Это может быть как объявление полномасштабной войны, так и рапорт о своих успехах в Украине. Однако после этой даты в промежутке, когда ночь переходит в день, или наоборот, день заканчивается и наступает кромешная темнота, начнет происходить что-то фатальное для России и лично для Путина. Это – начало конца их войны. Карта смерти выпадает в двух колодах и касается именно РФ и ее президента… Его смерть очень-очень близко", – сказала Ходак.

Напомним, что ждет Украину в коридор затмений в мае 2022.