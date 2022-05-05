Чого чекати Україні 9 травня. Детальний прогноз астрологів (відео)

"9 травня — сакральний день для Путіна, якому потрібна бодай якась перемога в Україні".

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В Україні триває боротьба з російською агресією, і чим ближче 9 травня, тим більше питань виникає, чим ця дата обернеться для України з огляду на ставлення голови РФ Володимира Путіна до цього дня, який символізує для Росії перемогу над фашизмом. Фокус зібрав кілька думок астрологів щодо згаданого дня.

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Астрологиня Марина Скаді: "9 травня — важкий день"

За словами астрологині Марини Скаді, 9 травня стане для України днем серйозних випробувань та переломним моментом:

"Це серединна точка між затемненнями, непередбачуваний час. Даремно шукати логіку в тому, що відбувається. Абсолютно необов'язково, що фон цього дня буде негативний. Можливий несподіваний поворот подій, щаслива випадковість, але й імовірність неприємностей також висока. Цього дня все перевертається з ніг на голову і навпаки. Плутон — керівник місячного затемнення в Скорпіоні, розвертається в ретроградний рух 30 квітня. Усе, що було актуально до цього дня, переважно більше не становить цінності, відбувається переоцінка цінностей, причому не лише матеріальних, а й духовних. День складний, пов'язаний з втратами, але вони обов'язково виправдаються вже незабаром. Можуть з'явитися проблеми з управліннями державними фінансами, а також спроби приховати злочини, часом ціною численних жертв".

Астрологиня Анна Карпєєва: "Намальована перемога, яка не налазить на голову"

Про те, що на 9 травня, у сакральний день для Путіна, Росія створюватиме видимість якихось перемог в Україні, говорить й астрологиня Анна Карпєєва. За її словами, в РФ намагатимуться намалювати якусь неймовірну перемогу, яка "на голову взагалі не налазить".

"Захоплення нових територій я не бачу. Вони можуть зупинитися на тому моменті, на якому вони зараз, і при цьому фокус уваги буде на тому, щоб пояснити громадянам країни про те, що вони перемогли, і максимально їх зам'яти. На переговори вони якщо і підуть, то тільки для того, щоб витягнути якісь тези для демонстрації своєму населенню, що вони ми перемогли. Прямих переговорів Зеленського та Путіна я не бачу", — наголосила астрологиня.

Астрологиня Ірина Звягіна: "Росію тригерне по-повній"

Звягіна, як і її "колеги", наголошує: 9 травня дуже важливе для Путіна, і він за всяку ціну хоче здобути хоч якусь перемогу.

"Дата 9 травня 2022-го року особлива. У гороскопі Росії є точна опозиція Венери з Плутоном. Теми війни та миру рознесені по полюсах. То "чи хочуть росіяни війни", то "я їх знищу" (Путін). Й ось на дату дня перемоги транзитний Уран заходить на Венеру Росії. Тригерне по повній. Уран довго чекає і готує ґрунт — а потім руйнує реальність. Не захотіли шляхом Юпітера інтегруватися у мир — отримайте завдання із зовсім іншими умовами. Не знаю, що саме це буде, але якщо Плутон — війна, то Венера — благополуччя нації загалом, й удар буде завдано по цьому полюсу. Причому, справа це не одного дня, Уран "потопчеться" по Венері Росії у травні 2022-го, а потім повернеться у грудні, щоб надати, і пробуде у цій точці до весни 2023-го", — написала вона у Facebook.

Пані таролог Ірина Ходак: "Смерть Путіна дуже близько"

За словами Ірини, розклад на цю дату дався їй дуже непросто, проте відповіді на основні питання все ж таки є. За її словами, з 8 по 10 травня нашим захисникам потрібно бути напоготові та дуже обережними, бо ворог зробить щось дуже підле, несправедливе та нечесне. Може постраждати багато наших воїнів, тому їм варто берегти себе та проявити максимальну уважність.

"9 травня ворог святкуватиме війну, якесь оголошення. Це може бути як оголошення повномасштабної війни, так і рапорт про свої успіхи в Україні. Проте після цієї дати у проміжку, коли ніч переходить у день, або навпаки, день закінчується і настає неймовірна темрява, почне відбуватися щось фатальне для Росії та особисто для Путіна. Це — початок кінця їхньої війни. Карта смерті випадає у двох колодах і стосується саме РФ та її президента… Його смерть дуже близько", — сказала Ходак.

Нагадаємо, що чекає Україну в коридор затемнень у травні 2022 року.