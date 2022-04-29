Прогнози астрологів. Що чекає на Україну в коридор затемнень у травні 2022

Астрологи рекомендують не ухвалювати важливих рішень у найближчі два тижні, бути уважними й обережними, оскільки настає час переосмислення цінностей.

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30 квітня на небі відбудеться неповне сонячне затемнення у знаку Тельця, яке відкриє коридор затемнень. Цей період триватиме до 16 травня і завершиться повним місячним затемненням у Скорпіоні. Експерти стверджують, що настає час, коли Всесвіт влаштовує кожному перевірку на вошивість, вказуючи на життєві помилки та наставляючи на шлях кармічного призначення.

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Чого не можна робити в коридор затемнень у травні 2022

За словами астрологині Валентини Віттрок, будь-яке затемнення — це завжди надзвичайні обставини. У такий період відбуваються смерті коронованих осіб, активізуються віруси, відбуваються збіги фатальних обставин. Особливо сильно на затемнення реагують люди, народжені в молодик або безпосередньо в затемнення, а також ті, хто народився під знаком Лева або ті, в кого в натальній карті Місяць перебуває у знаку зодіаку Лев, як, наприклад, у президента України Володимира Зеленського. Нинішнє затемнення буде непростим для народжених під знаком Тельця, оскільки воно проходить за їхнім знаком.

"Нинішнє сонячне затемнення відбудеться практично в поєднанні з Ураном у Тельці, а значить світ отримає якийсь несподіваний ефект, або надзвичайну ситуацію. У багатьох людей може різко змінитися система цінностей, ставлення до життя і смерті, протверезіння, різкий вихід із зони комфорту, зіткнення з новою реальністю, підвищеною аварійністю", — пише Віттрок.

Уран у природі — це урагани та грози. У суспільстві це еквівалентно технологіям, зброї останнього зразка, геополітичним змінам, еміграції, евакуації, проблемам із нерухомістю, несподіваному розриву стосунків, зокрема дипломатичних відносин.

За словами Віттрок, сонячне затемнення не буде спокійним. Можливі вибухонебезпечні ситуації. Небажано подорожувати, особливо у зони підвищеного ризику.

Оскільки Телець має стосунок до землі, під час коридору затемнень посиляться територіальні суперечки. Також Телець впливає на фінанси, тому в період із 30 квітня до 16 травня плюс-мінус кілька днів не рекомендується робити великі ставки, просувати фінансові проєкти.

Крім того, під час затемнень підвищується ризик виникнення конфліктних ситуацій, тому важливо зберігати спокій, тримати себе в руках, поводитися максимально коректно щодо тих, хто вам важливий.

Місячне затемнення 16 травня з місяцем у Скорпіоні активізує криміногенний рівень у світі, особливо в сексуальному плані. У період між двома затемненнями відбуватимуться всі перераховані вище події.

Що потрібно робити в коридор затемнень

На думку астрологині Валентини Віттрок, сонячне затемнення формує події терміном на 19 років. Тому є унікальна нагода закласти позитивну програму на довгі роки. Саме час змінювати життя на краще.

У будь-яких коридорів затемнень є одна спільна риса: всі події, що відбулися в цей період або в затемнення безпосередньо, несуть доленосний характер. Можна зустріти кохання всього свого життя і навпаки, якщо з кимось посваритися чи розлучитися у цей період, то це назавжди. Тому варто бути уважними, не ухвалювати поспішних рішень, але й не ігнорувати знаки долі.

Астрологиня Марина Скаді зазначає, що весняний коридор затемнень відсіче все непотрібне, і це буде болісним процесом. Відбудеться багато соціально значущих подій, які розвиватимуться у найближчі півтора роки. Йдеться про грошові питання, майно, а також власні ресурси — здоров'я, імунітет.

Настає час переосмислення, тому астрологи у цей період радять більше уваги приділяти навчанню, прислухатися до себе, бути відкритим до нових знань.

Наведіть порядок удома — зробіть генеральне прибирання, відправте на сміття все, чим давно не користуєтеся, речі, які не носите, позбавтеся мотлоху. Відмовтеся від алкоголю і шкідливих продуктів. Слідкуйте за своїм станом здоров'я, ставтеся до того, що відбувається, усвідомлено, стримуйте негативні емоції, звертайте увагу на перепади настрою.

Щоб тримати себе в руках, можна звернутися до духовних практик. Добре допомагають розслабитися йога, медитація, заняття спортом, дихальні практики. Усе це допоможе зберігати спокій, а також спрямувати думки в потрібне русло творення.

Як писав раніше Фокус, для того, щоб прискорити виконання найзаповітніших бажань, можна практикувати медитації. Вони допомагають зосередитись на найважливішому, поглянути на проблему з іншого боку, покращити самопочуття, зняти напругу, проясняти розум і розкрити внутрішній потенціал.

Також Фокус розповідав про те, що чекає на українців під час сонячного затемнення 30 квітня. Настане період сильного емоційного підйому, енергії починань. Астрологи не рекомендують ухвалювати життєво важливі рішення з 23 квітня по 23 травня.