Прогнозы астрологов. Что ждет Украину в коридор затмений в мае 2022

Астрологи рекомендуют не принимать важных решений в ближайшие две недели, быть внимательными и осторожными, так как наступает время переосмысления ценностей.

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30 апреля на небе произойдет неполное солнечное затмение в знаке Тельца, которое откроет коридор затмений. Этот период будет длиться до 16 мая и завершится полным лунным затмением в Скорпионе. Эксперты утверждают, что наступает время, когда Вселенная проверяет каждого на вшивость, указывая на жизненные ошибки и наставляя на путь кармического предназначения.

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Чего нельзя делать в коридор затмений в мае 2022

По словам астролога Валентина Виттрок, любое затмение — это всегда из ряда вон выходящие обстоятельства. В такой период происходят смерти коронованных особ, активизируются вирусы, происходят стечения фатальных обстоятельств. Особенно сильно на затмения реагируют люди, рожденные в новолуния или непосредственно в затмения, а также те, кто родился под знаком Льва или у те, у кого в натальной карте Луна находится в знаке зодиака Лев, как, например, у президента Украины Владимира Зеленского. Нынешнее затмение будет непростым для рожденных под знаком Тельца, так как оно проходит по их знаку.

"Нынешнее солнечное затмение состоится практически в соединении с Ураном в Тельце, а значит мир получит какой-то неожиданный эффект, или ситуацию из ряда вон выходящую. У многих людей может резко поменяться система ценностей, отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, столкновение с новой реальностью, повышенной аварийностью", — пишет Виттрок.

Уран в природе — это ураганы и грозы. В обществе это эквивалентно технологиям, оружию последнего образца, геополитическим изменениям, эмиграции, эвакуации, проблемам с недвижимостью, неожиданному разрыву отношений, в том числе и дипломатических.

По словам Виттрок, солнечное затмение не будет спокойным. Возможны взрывоопасные ситуации. Нежелательно путешествовать, особенно в зоны повышенного риска.

Так как Телец имеет отношение к земле, в период коридора затмений усилятся территориальные споры. Также Телец влияет на финансы, поэтому в период с 30 апреля по 16 мая плюс-минус несколько дней не рекомендуется делать крупные ставки, продвигать финансовые проекты.

Кроме того, во время затмений повышается риск возникновения конфликтных ситуаций, поэтому важно сохранять спокойствие, держать себя в руках, вести себя максимально корректно по отношению к тем, кто вам важен.

Лунное затмение 16 мая с луной в Скорпионе активизирует криминогенный уровень в мире, особенно в сексуальном плане. В период между двумя затмениями будут происходить все выше перечисленные события.

Что нужно делать в коридор затмений

По мнению астролога Валентины Виттрок, солнечное затмение формирует события сроком на 19 лет. Потому есть уникальная возможность заложить позитивную программу на долгие годы. Самое время менять жизнь к лучшему.

У любых коридоров затмений есть одна общая черта: все события, произошедшие в этот период или в затмения непосредственно, несут судьбоносный характер. Можно встретить любовь всей своей жизни и наоборот, если с кем-то поссориться или расстаться в этот период, то это навсегда. Поэтому нужно быть внимательными, не принимать поспешных решений, но и не игнорировать знаки судьбы.

Астролог Марина Скади отмечает, что весенний коридор затмений отсечет все ненужное, и это будет болезненный процесс. Произойдет много социально значимых событий, которые будут развиваться в ближайшие полтора года. Речь идет о денежных вопросах, имуществе, а также собственных ресурсах — здоровье, иммунитете.

Наступает время переосмысления, поэтому астрологи в этот период советуют больше внимания уделять учебе, прислушиваться к себе, быть открытым к новым знаниям.

Наведите порядок дома — сделайте генеральную уборку, отправьте на мусорку все, чем давно не пользуетесь, вещи, которые не носите, избавьтесь от хлама. Откажитесь от алкоголя и вредных продуктов. Следите за своим состоянием здоровья, относитесь к происходящему осознанно, сдерживайте негативные эмоции, обращайте внимание на перепады настроения.

Чтобы держать себя в руках, можно обратиться к духовным практикам. Хорошо помогают расслабиться йога, медитация, занятия спортом, дыхательные практике. Все это поможет сохранять спокойствие, а также направить мысли в нужно русло созидания.

Как писал ранее Фокус, для того, чтобы ускорить исполнения самых заветных желаний, можно практиковать медитации. Они помогают сосредоточиться на самом важном, взглянуть на проблему с другой стороны, улучшить самочувствие, снять напряжение, прояснять ум и раскрыть внутренний потенциал.

Также Фокус рассказывал о том, что ждет украинцев во время солнечного затмения 30 апреля. Наступит период сильного эмоционального подъема, энергии начинаний. Астрологи не рекомендуют принимать жизненно важных решений с 23 апреля по 23 мая.