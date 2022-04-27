Быстро исполнить мечты. Топ-3 эффективные практики для получения желаемого

Несколько простых рекомендаций помогут погрузиться в практики медитаций, с помощью которых можно приблизить исполнение любой мечты.

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Практики медитации– это не колдовство, а вполне реальная работа с подсознанием. Такие занятия улучшают самочувствие, снимают напряжение, проясняют ум и раскрывают внутренний потенциал, помогая взглянуть на проблему с другой стороны. Фокус собрал несколько вариантов медитаций, с помощью которых можно сосредоточиться на важном — исполнении ваших заветных желаний.

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Медитация от Натальи Правдиной

Практикующий специалист по позитивной психологии и трансформации сознания Наталия Правдина рассказывает, что практики медитации как работы с подсознанием не только успокаивают и настраивают человека на позитивный лад, улучшая его самочувствие, но и исполняют заветные желания. Чтобы воспользоваться советами эксперта, необходимо найти 20 минут свободного времени, когда вас никто не будет беспокоить, спокойное место, где вы можете остаться наедине со своими мыслями, включить в наушниках медитацию и расслабиться.

Вы можете воспользоваться видеозаписью выше или надиктовать на телефон рекомендации эксперта, чтобы включать запись во время медитации.

Лягте на спину, включите спокойную музыку, сделайте глубокий вдох и медленный, спокойный выдох. Повторите вдох и выдох, с каждым разом все больше расслабляясь.

Подумайте о своем конкретном желании. Проговорите его четко и уверенно про себя. Говорите о своем желании так, будто то, чего вы так сильно хотите, уже произошло с вами. Например: "Я очень счастлива в браке", или: "Я радостно покупаю новую машину". Постарайтесь почувствовать весь спектр эмоций, связанным с исполнением вашего желание. Что вы чувствуете, зная, что самое заветное вы получили?

Теперь продолжайте расслабляться, медленно вдыхая и вдыхая воздух. Представьте на вдохе, что вы вдыхайте золотой свет. А на выдохе выдыхаете усталость, обиды, печаль. Повторяйте, пока не почувствуете только спокойствие и умиротворение. Постепенно расслабляется все ваше тело. Световой шарик, который мы представляем во время вдоха, перемещается к вашей сахасраре и исчезает в небесах. Вы погружаетесь в блаженство и начинается волшебство. Представьте, что вы становитесь перышком, летящим по ветру, теряете ощущение собственного тела, и все, что вы слышите, это тихая музыка или голос на диктофоне.

Снова повторите свое желание в состоянии абсолютного покоя. Сделайте это три раза, чтобы оно лучше прописалось в вашем подсознании. Представьте, что вы летите, словно прекрасная птица, по чудесным мирах, через голубой океан, где резвятся дельфины, мимо черепах и китов, плавающих в воде, на вашем пути встают огромные горы, вы видите солнце, которое отражается в блестящих волнах. Теперь пейзаж меняется, вы пролетаете через пустыню, видите караваны верблюдов, идущие по горячему песку, а через миг вы пролетаете над вечными льдами Антарктиды.

Снова проговорите про себя свое желание. Оно становится осязаемым, понятым, вы чувствуете, что оно реально. Ваше желание превращается в искорку света и уносится ввысь во Вселенную, вслед за световым шариком, который помогал вам расслабляться.

Теперь снова сделайте глубокий вдох и выдох. Откройте глаза. Не вставайте сразу. Улыбнитесь себе, потянитесь. Возвращайтесь к своим обычным делам и верьте, что все у вас получится.

Медитация по методу Джо Диспензы

Одними из известных практик считаются медитации и теории от Джо Диспензы — доктора-нейрофизиолога, профессора нейрохимии и нейробиологии, лектора и писателя из США. По его рекомендациям существует множество вариантов медитаций, в том числе на исполнение желаний. Они похожи на гипнотические сеансы, способные погрузить человека в состояние нирваны. При этом можно без труда визуализировать свое желание. Главная рекомендация — делать практики постоянно. Уже после 3-4 сеансов вы почувствуете, что ваше желание совсем скоро исполнится.

Для практики медитации вам понадобится около сорока минут. Примерно 20 минут для того, чтобы расслабиться и абстрагироваться от лишних мыслей, и еще около 20-25 минут, чтобы визуализировать свое желание.

Не пугайтесь, если во время практики вы забудете, где находитесь. Это нормальный процесс, вы просто находитесь в собственном подсознании. А ваша конечная остановка – это состояние вне вашего сознания.

Несколько рекомендаций:

Эффект от медитации на исполнение желаний можно наблюдать через 1-2 месяца после первой практики.

Перед началом медитации избавьтесь от плохих эмоций, настройтесь на позитивный лад.

Постарайтесь отключить внутренний голос, с которым вам мысленно приходится постоянно разговаривать

Хорошо подумайте, что вы на самом деле хотите. Задайте себе несколько вопросов: зачем вам это нужно? Готовы ли вы к исполнению желания? Сомневаетесь ли вы в то, то хотите именно этого? Какая у вас мотивация? Готовы ли вы к последствиям, если таковые последуют?

Искренне верьте в то, что ваше желание исполнится. Далеко не все желания можно привлечь в свою жизнь.

Ежедневно практикуйте медитации, чтобы воплотить ваши мечты в жизнь и предпринимайте действия, чтобы ускорить исполнение ваших желаний.

Медитация без слов

Вы можете выбрать любое видео с музыкой для медитации без слов, следовать рекомендациям выше и самостоятельно визуализировать ваши желания.

Практики можно делать перед сном. Главное максимально расслабиться и ни на что не отвлекаться.

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