Швидко здійснити мрії. Топ-3 ефективні практики для отримання бажаного

Декілька простих рекомендацій допоможуть поринути в практики медитацій, за допомогою яких можна наблизити виконання будь-якої мрії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Практики медитації — це не чаклунство, а цілком реальна робота з підсвідомістю. Такі заняття покращують самопочуття, знімають напругу, проясняють розум і розкривають внутрішній потенціал, допомагаючи глянути на проблему з іншого боку. Фокус зібрав кілька варіантів медитацій, за допомогою яких можна зосередитися на важливому виконанні ваших заповітних бажань.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Медитація від Наталії Правдіної

Фахівчиня-практик із позитивної психології та трансформації свідомості Наталія Правдіна розповідає, що практики медитації як роботи з підсвідомістю не лише заспокоюють і налаштовують людину на позитивний лад, покращуючи її самопочуття, а й виконують заповітні бажання. Щоб скористатися порадами експертки, необхідно знайти 20 хвилин вільного часу, коли вас ніхто не турбуватиме, спокійне місце, де ви можете залишитися наодинці зі своїми думками, включити в навушниках медитацію та розслабитися.

Ви можете скористатися відеозаписом вище або надиктувати на телефон рекомендації експерта, щоб включати запис під час медитації.

Ляжте на спину, увімкніть спокійну музику, зробіть глибокий вдих і повільний, спокійний видих. Повторіть вдих і видих, із кожним разом усе більше розслабляючись.

Подумайте про своє конкретне бажання. Проговоріть його чітко та впевнено про себе. Говоріть про своє бажання так, ніби те, чого ви так сильно хочете, вже сталося з вами. Наприклад: "Я дуже щаслива в шлюбі", — або: "Я радісно купую нову машину". Намагайтеся відчути весь спектр емоцій, пов'язаних із виконанням вашого бажання. Що ви відчуваєте, знаючи, що найзаповітніше ви отримали?

Тепер продовжуйте розслаблятися, повільно вдихаючи та вдихаючи повітря. Уявіть на вдиху, що ви вдихайте золоте світло. А на видиху видихаєте втому, образи, смуток. Повторюйте, доки не відчуєте тільки спокій і умиротворення. Поступово розслабляється ваше тіло. Світлова кулька, яку ми представляємо під час вдиху, переміщається до вашої сахасрари та зникає на небі. Ви занурюєтеся в блаженство, і починається чаклунство. Уявіть, що ви стаєте пір'їнкою, що летить за вітром, втрачаєте відчуття власного тіла, і все, що ви чуєте, це тиха музика чи голос на диктофоні.

Знову повторіть своє бажання в стані абсолютного спокою. Зробіть це три рази, щоб воно краще прописалось у вашій підсвідомості. Уявіть, що ви летите, немов прекрасний птах, по чудових світах, через блакитний океан, де граються дельфіни, повз черепах і китів, що плавають у воді, на вашому шляху встають величезні гори, ви бачите сонце, яке відбивається в блискучих хвилях. Тепер пейзаж змінюється, ви пролітаєте через пустелю, бачите каравани верблюдів, що йдуть гарячим піском, а через мить ви пролітаєте над вічними льодами Антарктиди.

Знову проговоріть про себе своє бажання. Воно стає відчутним, зрозумілим, ви відчуваєте, що воно є реальним. Ваше бажання перетворюється на іскорку світла та виноситься вгору в Усесвіт, за світловою кулькою, яка допомагала вам розслаблятися.

Тепер знову зробіть глибокий вдих і видих. Розплющте очі. Не вставайте одразу. Усміхніться собі, потягніться. Повертайтеся до своїх звичайних справ і вірте, що все у вас вийде.

Медитація за методом Джо Диспензи

Одними з відомих практик вважаються медитації та теорії від Джо Диспензи — доктора-нейрофізіолога, професора нейрохімії та нейробіології, лектора та письменника зі США. За його рекомендаціями існує безліч варіантів медитацій, зокрема виконання бажань. Вони схожі на гіпнотичні сеанси, здатні занурити людину в стан нірвани. При цьому можна легко візуалізувати своє бажання. Головна рекомендація — робити практики постійно. Вже після 3-4 сеансів ви відчуєте, що ваше бажання дуже скоро здійсниться.

Для практики медитації вам знадобиться близько сорока хвилин. Приблизно 20 хвилин, щоб розслабитися й абстрагуватися від зайвих думок, і ще близько 20-25 хвилин, щоб візуалізувати своє бажання.

Не лякайтеся, якщо під час практики ви забудете, де перебуваєте. Це нормальний процес, ви просто перебуваєте у власній підсвідомості. А ваша кінцева зупинка — це стан поза вашою свідомістю.

Декілька рекомендацій:

Ефект медитації на виконання бажань можна спостерігати через 1-2 місяці після першої практики.

Перед початком медитації позбавтеся поганих емоцій, налаштуйтеся на позитивний лад.

Намагайтеся відключити внутрішній голос, із яким вам подумки доводиться постійно розмовляти.

Добре подумайте, що ви насправді хочете. Поставте собі кілька запитань: навіщо вам це потрібно? Чи готові ви до виконання бажання? Чи сумніваєтеся ви в тому, що хочете саме цього? Яка у вас мотивація? Чи готові ви до наслідків, якщо такі будуть?

Щиро вірте в те, що ваше бажання здійсниться. Далеко не всі бажання можна втілити в життя.

Щодня практикуйте медитації, щоб втілити ваші мрії в життя, та робіть дії, щоб прискорити виконання ваших бажань.

Медитація без слів

Ви можете вибрати будь-яке відео з музикою для медитації без слів, дотримуватися рекомендацій вище та самостійно візуалізувати ваші бажання.

Практики можна робити перед сном. Головне — максимально розслабитись і ні на що не відволікатися.

Як писав раніше Фокус, українська астрологиня Анжела Перл прогнозує великі зміни для багатьох знаків зодіаку в травні. Також астрологиня розповіла, що чекає на українців під час сонячного затемнення 30 квітня.