Коли не стане Путіна. Прогнози тарологів, нумерологів s екстрасенсів

Період травень-червень 2022 буде вирішальним для російського президента, а максимальний термін його життя — не більше двох років.

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Минулого тижня британський таблоїд The Sun повідомив про те, що російський президент Володимир Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям, і, найімовірніше, незабаром він має серйозну операцію. Серед діагнозів політика видання з посиланням на свої джерела називало онкологію, через яку лікарі президента нібито наполягають на хірургічному втручанні.

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Поки ЗМІ сперечаються, чи є в Путіна вищезгадані проблеми, тарологи, астрологи та нумерологи вже дають свої прогнози щодо того, що ж статися з політиком і коли його не стане.

Тарологиня Наталія впевнена, що операція, про яку пишуть ЗМІ, — це абсолютна правда, і якщо до 9 травня Путін ще буде на публіці, то 10 травня, цілком імовірно, його прооперують.

Карти кажуть, що після операції політик уже не встане.

"Операція закінчиться плачевно", — каже тарологиня. Можливо, його виведуть із наркозу, проте не факт, що він повернеться до виконання своїх обов'язків. Після операції в нього буде температура й агонія, і він довго пробуде в цьому стані, який, не виключено, закінчиться його смертю. На публічних заходах натомість може з'явитися двійник.

За словами нумеролога Владислава Грицая, точки смерті Володимира Путіна випадають на березень, травень і серпень 2022 року. Враховуючи те, що в Кремлі всі проблеми зі здоров'ям першої особи держави тримаються в найсуворішому секреті, не виключено, що в березні його вже могли наздогнати проблеми із самопочуттям.

"Із погляду нумерології, цього року Україна має всі шанси поховати Путіна", — упевнений він.

Польський провидець Кшиштоф Яцковський не знає точної дати смерті Путіна, але впевнений, що російський президент помре в горах, причому про це поляк уже давно говорив. Цілком імовірно, йдеться про бункер президента під горою Ямантау на південному Уралі.

Астрологиня Поліна Павлова вважає, що Путін може довго вмирати.

"Відрізок його життя — до 72 років плюс-мінус. Людина помирає повільно, від хвороби, і остаточно помре не у звичному місці, де звик жити, а в якомусь госпіталі. Небезпечних відрізків є кілька. Перший — десь із 5 травня до кінця червня, другий — квітень, швидше за все його середина, 2023. Якщо він переживе травень-червень 2022-го, то важкі часи для нього почнуться орієнтовно у вересні".

Наймолодший мольфар України Орест Стафійчук вважає, що, незважаючи на те, що захист Путіну забезпечують 13 сильних шаманів, його вже ніхто й нічого не врятує. У найближчі два роки він помре від тяжкої хвороби, найімовірніше, від раку.

Нагадаємо, що кажуть зірки про те, яким стане для України 9 травня.