Японский бамбук атаковал Британию: в СМИ рассказали, как местные садоводы наделали себе беды (фото)

"Ползучие" сорта бамбука быстро разрастаются и могут повредить фундаменты строений и коммуникации домов. Бамбук может стать кошмаром для домовладельцев, которые в итоге вынуждены платить тысячи фунтов стерлингов, чтобы избавиться от выносливого растения.

Британские садоводы-любители, которые высадили у себя на участках японский бамбук, неожиданно столкнулись с серьезной проблемой. Дело в том, что экзотическое для туманного Альбиона растение оказалось настолько "агрессивным", что его корневая система причинила немалый вред зданиям англичан, а вывести бамбук оказывается не так просто. О том, как японский бамбук "атаковал" жилища британцев, рассказали журналисты Daily Mail.

"Если вы заметили нашествие бамбука в своем саду, действовать нужно быстро", — с таким заголовком британское издание предупреждает читателей об опасности японского растения. Пообщавшись с экспертами, авторы материала напомнили садоводам-любителям, что бамбук быстро набирает силу и способен без труда пробиваться через бетон.

Бамбук может без труда пробиваться сквозь бетон и каменную кладку

Рост бамбука вызывает трещины в стенах, повреждает трубы и дренажные системы

Как оказалось, британские домовладельцы столкнулись с "японским захватчиком", не понимая того, что взрослый бамбук имеет большую подземную систему корней и корневищ, также известную как ползучий корневой стебель, который может быть очень разрушительным. Бамбук пускает длинные боковые корневища, которые заставляют растение разрастаться и, в свою очередь, могут угрожать фундаменту дома, отметили эксперты.

У данного вида бамбука корни распространяются широко и часто далеко от видимой части растения над землей. Поэтому это растение стало кошмаром для британских домовладельцев, поскольку он быстро разрастается, а вывести его крайне сложно, так как это выносливое растение невозможно уничтожить с помощью обычных гербицидов.

"Ползучие" сорта бамбука простираются до 10 метров под землей

Проект ландшафтного озеленения обернулся кошмаром для садовов в Кнутсфорде, когда инвазивный бамбук разросся и захватил несколько садов

Ползучие ростки бамбука могут внезапно появиться в нескольких метрах от первоначального растения и оказаться в каждом уголке сада. Хуже того, растение может обнаружиться в саду вашего соседа, что может оказаться невероятно дорогостоящим — спор из-за бамбука может даже испортить продажу дома, говорится в публикации.

Например, домовладельцам в городе Чешир пришлось выкорчевывать бамбук, который был посажен вдоль границы одного из садов. В итоге процедура обошлась хозяевам в 10 000 фунтов стерлингов.

Поэтому эксперты советуют незадачливым садоводам в качестве борьбы с бамбуком на своих участках выкапывать как можно больше корневищ растения, поливать эти места кипятком или специальными химикатами и удалять как можно больше ползучих побегов. В противном случае есть опасность что фундамент жилищ начнет давать трещины от напора агрессивного растения, предупредили эксперты.

Ранее Фокус опубликовал календарь на май месяц для садоводов и огородников. В нем было указано, что в последние числа мая хорошо высаживать картофель, редис, перец и зелень, а садоводам стоит посадить сирень и жасмин и позаботиться об обработке деревьев от вредителей.