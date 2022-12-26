Денежное дерево: что нужно знать о толстянке, привлекающей в дом финансовое благополучие

С толстянкой связано немало примет и суеверий.

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Толстянка, комнатное растение, гораздо больше известно цветоводам и тем, кто далек от этого хобби, как денежное дерево или дерево счастья, есть практически в каждой второй квартире. С ним связано немало примет и поверий, и главное из них заключается в том, что оно якобы привлекает в дом финансовое благополучие. Откуда взялись подобные убеждения, а также что нужно знать об этом растении, разбирался Фокус.

Толстянка (крассула) – род суккулентных растений семейства Толстянковые. Включает от 300 до 350 видов, из которых более двухсот произрастают в Южной Африке. Значительное число видов распространено в Тропической Африке и на Мадагаскаре, несколько видов встречается на юге Аравийского полуострова.

Название растения происходит от слова crassus, что в переводе означает толстый. Это связано с тем, что у большинства видов листья имеют мясистую структуру. В домах наиболее растпространена крассула портулаковая, однако и другие виды этого растения имеют место быть.

Название "денежное дерево" произошло из-за того, что листья толстянки по своей форме похожи на монеты. Именно это сходство и породило немало поверий, главным из которых является устойчивое мнение, что это растение привлекает в дом финансовое благополучие и успех, а также гармонизирует атмосферу, сводя к минимуму любые негативные колебания.

Чтобы повысить и укрепить благосостояние, рекомендуется изначально поставить горшок с цветком у окна, которое выходит на южную или юго-восточную сторону и наблюдать за его ростом.

Изменения во внешнем виде растения специалисты по фен-шую напрямую связывают с финансовым благосостояние жителей дома. Если листья и стебель мясистые, зеленые, на них нет повреждений, значит, благосостояние семьи увеличивается.

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Как посадить толстянку

Крассула размножается семенами и черенками. Сеять ее нужно в широкие плошки, заполненные субстратом из одной части песка и двух частей листовой земли. Сверху емкость накрыть стеклом, каждый день вытирая с него конденсат. Обязательно регулярно проветривать посевы, и первые сеянцы взойдут уже через 15 дней.

Подросшие сеянцы необходимо распикировать в емкость побольше., оставив между растениями дистанцию в сантиметр и заполнив ее Заполнить ее субстратом, состоящим из легкой дерновой и листовой земли и песка (1:2:1). После пикировки емкость с растением ставят в хорошо освещенное место, при этом свет должен быть ярким и рассеянным. После того как кустики подрастут и окрепнут, их следует распикировать по индивидуальным горшкам, которые в диаметре достигают 50-70 мм, при этом их следует заполнить субстратом, в состав которого входит дерновая и листовая земля, а также песок (1:1:1).

До тех пор пока они не приживутся, их следует удерживать при температуре от 16 до 18 градусов, а затем их ставят на постоянное место.

Размножение черенками более широко распространено. Для этого можно использовать листовые пластины, а также стеблевые отрезки. Большую листовую пластину или крупный побег надо обрезать очень острым ножом, при этом места срезов следует присыпать измельченным древесным углем. Их нужно подвялить в течение 2-3 суток, а затем высадить в субстрат, состоящий из листовой земли и песка, для укоренения. Также на укоренение их можно поставить в воду, смешанную с древесным углем. После того, как у черенков вырастут корешки, их следует посадить в отдельные горшки, в диаметре достигающие 50-70 мм. Для их заполнения используют субстрат, состоящий из дерновой и листовой земли, а еще песка (1:1:1). Затем кустики убирают на постоянное место, при этом уход за ними нужен такой же, как за взрослыми растениями.

Уход за толстянкой

Лучше всего крассула растет на восточном или юго-западном окне. От недостатка света растение может потерять яркость листьев, да и сами листья начнут опадать. Кроме того, из-за дефицита освещения побеги толстянки могут вытянуться и стать тонкими и хрупкими. Летом растение лучше выставить на улицу.

Поливать растение летом необходимо, когда верхний слой грунта высохнет, а зимой, когда земля просохнет на 20-30 мм в глубину. Толстянка боится застоя воды и может начать гнить.

Подкармливать крассулу нужно весной и летом раз в месяц, используя удобрения для кактусов или суккулентов, а в осенне-зимний период подкормки прекращают.

Пересаживать крассулу нужно по мере необходимости, когда корням станет тесно в горшке. Тем, кто хочет добиться цветения толстянки, необходимо пересаживать ее раз в пару лет. Лучше всего делать это методом перевалки в более просторный горшок с добавлением сусбстрата весной, перед началом интенсивного роста.

Не стоит забывать про дренаж, слой которого должен быть достаточно толстым. Вполне подойдут керамзит или черепки.

Полезные свойства толстянки

Крассула выделяет в воздух вещества, которые обладают мощным антивирусным, противобактериальным и противогрибковым эффектом. Сок листьев в нетрадиционной медицине широко используется для примочек при лечении укусов ос и пчел, ушибов, герпеса, нарывах и порезах. Страдающие артритами используют сок растения для растирания на ночь. Однако сок толстянки нельзя принимать внутрь, потому что в его составе есть большая концентрация мышьяка.

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Приметы, связанные с денежным деревом

Чтобы в доме водились деньги, сажать толстянку следует на растущую Луну в красный вазон, поскольку именно этот цвет привлекает деньги. Если красного горшка нет, то можно использовать алую ленту, перевязав ею вазон, или красное кашпо.

Кстати, самый мощный приток денежной энергии привлекает не купленный или подаренный, а украденный отросток, который был выращен в этом доме.

Поливать растение следует в энергетически благоприятные дни. Чаще всего это среда. Перед поливом поговорите с растением, расскажите ему о своих финансовых планах, попросите помощи. Поскольку крассула является типичным суккулентом, она может перенести недостаток влаги, но при отсутствии общения начинает вянуть.

Не стоит размещать вазон возле электроприборов, поскольку они сбивают течение денежной энергии и ухудшают финансовое положение в доме.

Если осыпаются листья – это к падению доходов.

Для того, чтобы активировать круговорот финансов в доме, на веточки толстянки следует повесить пару купюр. Их можно снять через какое-то время и потратить, но на их место обязательно поместить новые.

Фото: Открытые источники

Специалисты не рекомендуют держать в одном помещении нескольких представителей толстянки, ведь они могут начать перетягивать энергию друг у друга, что замедлит рост и негативно отразиться на финансовом состоянии хозяина

Принимать толстянку в дар следует только в том случае, если есть уверенность, что человек делает это с искренними и чистыми намерениями.

Особенно хорошим такой подарок будет на свадьбу, сыграв немаловажную роль в благосостоянии молодоженов. Для усиления эффекта можно перевязать горшочек алой лентой или привязать к веточкам несколько, свернутых в трубочку, купюр.

Важно при передаче толстянки дарить ее от всей души, так как в обратном случае существует опасность, навредить не только тому, кому вы подарили ее, но и себе. Нечистые помыслы при передаче подарка приводят к оттоку финансовой энергии в доме дарителя.

Напомним, какие еще растения привлекают в дом денежную энергию.