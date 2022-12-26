Грошове дерево: що потрібно знати про товстянку, що приваблює в дім фінансовий добробут

З товстянкою пов'язано чимало прикмет і забобонів.

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Товстунка, кімнатна рослина, набагато більше відома квітникарям і тим, хто далекий від цього хобі, як грошове дерево чи дерево щастя, є практично у кожній другій квартирі. З ним пов'язано чимало прикмет і повір'їв, і головне з них полягає в тому, що воно нібито залучає до будинку фінансове благополуччя. Звідки взялися подібні переконання, а також що потрібно знати про цю рослину, розбирався Фокус.

Товстунка (красула) – рід сукулентних рослин сімейства Товстянкові. Включає від 300 до 350 видів, зокрема понад двісті ростуть у Південній Африці. Значна кількість видів поширена у Тропічній Африці та Мадагаскарі, кілька видів зустрічається на Півдні Аравійського півострова.

Назва рослини походить від слова crassus, що у перекладі означає "товстий". Це з тим, що з більшості видів листя мають м'ясисту структуру. У будинках найпоширеніша красула портулакова, проте й інші види цієї рослини також популярні.

Назва "грошове дерево" походить через те, що листя товстянки за своєю формою схожі на монети. Саме ця схожість і породила чимало повір'їв, головною з яких є стійка думка, що ця рослина приваблює в дім фінансове благополуччя та успіх, а також гармонізує атмосферу, зводячи до мінімуму будь-які негативні коливання.

Щоб підвищити та зміцнити добробут, рекомендується спочатку поставити горщик з квіткою біля вікна, що виходить на південну чи південно-східну сторону та спостерігати за її зростанням.

Зміни у зовнішньому вигляді рослини фахівці з фен-шую безпосередньо пов'язують із фінансовим добробутом мешканців будинку. Якщо листя та стебло м'ясисті, зелені, на них немає пошкоджень, отже, добробут сім'ї збільшується.

Фото: вулкан

Як посадити товстянку

Красула розмножується насінням та живцями. Сіяти її потрібно в широкі миски, заповнені субстратом з однієї частини піску та двох частин листової землі. Зверху місткість накрити склом, щодня витираючи конденсат. Обов'язково регулярно провітрювати посіви, і перші сіянці підуть уже через 15 днів.

Підрослі сіянці необхідно розпакувати в місткість побільше, залишивши між рослинами дистанцію в сантиметр і заповнивши її субстратом, що складається з легкої дернової та листової землі та піску (1:2:1). Після пікірування місткість з рослиною ставлять у добре освітлене місце, при цьому світло має бути яскравим та розсіяним. Після того, як кущики підростуть і зміцніють, їх слід розсадити по індивідуальних горщиках, які в діаметрі досягають 50-70 мм, при цьому їх слід заповнити субстратом, до складу якого входить дернова і листова земля, а також пісок (1:1:1).

Доки вони не приживуться, їх слід утримувати при температурі від 16 до 18 градусів, а потім їх ставлять на постійне місце.

Розмноження живцями ширше поширене. Для цього можна використовувати листові пластини, а також стеблові відрізки. Велику листову пластину або велику втечу треба обрізати дуже гострим ножем, при цьому місця зрізів слід присипати подрібненим вугіллям. Їх потрібно підливати протягом 2-3 діб, а потім висадити в субстрат, що складається з листової землі та піску, для укорінення. Також на укорінення їх можна поставити у воду, змішану з деревним вугіллям. Після того, як у живців виростуть коріння, їх слід посадити в окремі горщики, що в діаметрі досягають 50-70 мм. Для їх заповнення використовують субстрат, що складається з дернової та листової землі, а також піску (1:1:1). Потім кущики прибирають на постійне місце, при цьому догляд за ними потрібен такий самий, як за дорослими рослинами.

Догляд за товстянкою

Найкраще красула росте на східному або південно-західному вікні. Від нестачі світла рослина може втратити яскравість листя, та й саме листя почне опадати. Крім того, через дефіцит освітлення пагони товстуни можуть витягнутися і стати тонкими і крихкими. Влітку рослину краще виставити надвір.

Поливати рослину влітку необхідно, коли верхній шар ґрунту висохне, а взимку, коли земля просохне на 20-30 мм у глибину. Товстун боїться застою води і може почати гнити.

Підгодовувати красулу потрібно навесні та влітку раз на місяць, використовуючи добрива для кактусів чи сукулентів, а в осінньо-зимовий період підживлення припиняють.

Пересаджувати красулу потрібно при необхідності, коли коріння стане тісно в горщику. Тим, хто хоче добитися цвітіння товстуни, необхідно пересаджувати її раз на пару років. Найкраще робити це методом перевалки в просторіший горщик з додаванням субстрату навесні, перед початком інтенсивного зростання.

Не варто забувати про дренаж, шар якого має бути досить товстим. Цілком підійдуть керамзит або черепки.

Корисні властивості товстянки

Красула виділяє в повітря речовини, які мають потужний антивірусний, протибактеріальний та протигрибковий ефект. Сік листя в нетрадиційній медицині широко використовується для примочок при лікуванні укусів ос та бджіл, ударів, герпесу, наривах та порізах. Які страждають артритами використовують сік рослини для розтирання на ніч. Однак сік товстуни не можна приймати внутрішньо, тому що в його складі є велика концентрація миш'яку.

Фото: Getty Images

Прикмети, пов'язані з грошовим деревом

Щоб у будинку водилися гроші, садити товстунку слід на Місяць, що росте, в червоний вазон, оскільки саме цей колір приваблює гроші. Якщо червоного горщика немає, то можна використовувати червону стрічку, перев'язавши нею вазон або червоне кашпо.

До речі, найпотужніший приплив грошової енергії приваблює не куплений чи подарований, а вкрадений відросток, який був вирощений у цьому будинку.

Поливати рослину слід у енергетично сприятливі дні. Найчастіше це середовище. Перед поливом поговоріть із рослиною, розкажіть їй про свої фінансові плани, попросіть допомоги. Оскільки красула є типовим сукулентом, вона може перенести нестачу вологи, але за відсутності спілкування починає в'янути.

Не варто розміщувати вазон біля електроприладів, оскільки вони збивають перебіг грошової енергії та погіршують фінансове становище у будинку.

Якщо обсипається листя – це до падіння доходів.

Для того, щоб активувати колообіг фінансів у будинку, на гілочки товстуни слід повісити пару купюр. Їх можна зняти через якийсь час і витратити, але на їхнє місце обов'язково помістити нові.

Фото: Открытые источники

Фахівці не рекомендують тримати в одному приміщенні кількох представників товстянки, адже вони можуть почати перетягувати енергію один в одного, що сповільнить зростання та негативно позначиться на фінансовому стані господаря

Приймати товстунку в дар слід лише в тому випадку, якщо є впевненість, що людина робить це зі щирими та чистими намірами.

Особливо хорошим такий подарунок буде на весілля, зігравши важливу роль у добробуті молодят. Для посилення ефекту можна перев'язати горщик червоною стрічкою або прив'язати до гілочки кілька, згорнутих в трубочку, купюр.

Важливо при передачі товстянки дарувати її від щирого серця, бо у протилежному випадку існує небезпека, нашкодити не тільки тому, кому ви подарували її, але і собі. Нечисті помисли під час передачі подарунка призводять до відтоку фінансової енергії у будинку дарувальника.

Нагадаємо, які ще рослини залучають до будинку грошову енергію.